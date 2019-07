El Govern aprova les servituds aeronàutiques dels heliports

El Decret de servituds aeronàutiques dels heliports de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i de l’edifici dels Bombers va ser aprovat ahir pel Consell de Ministres, a petició del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Segons va informar el ministre Portaveu, Eric Jover, la normativa estipula quines mesures es poden prendre dins d’aquests dos espais, com pot ser la restricció a la creació de nous obstacles, l’eliminació dels existents o la senyalització i l’alçada màxima d’aquests. A més, les servituds han de servir per garantir la seguretat de les operacions d’enlairament i aterratge d’ambdós heliports i requeriran estudis aeronàutics i d’avaluació i mitigació de riscos en cas d’una potencial vulneració. Tal com va avançar l’Executiu, amb la publicació del Decret al BOPA també es farà públic un plànol amb les zones perjudicades, malgrat que totes les afectacions actuals ja es recullen en la normativa general d’ordenació del territori i urbanisme. El text estipula que els sistemes nacionals d’infraestructures de comunicacions i l’espai aeri són competència exclusiva i reservada del Govern, així com les actuacions que en resultin derivades. En aquest sentit, Jover va explicar que en el cas de l’hospital, s’han contemplat dos trajectes d’accés a l’heliport que no afectaran els futurs projectes del Clot d’Emprivat.

En la mateixa reunió, el Govern va aprovar el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics, ja que el sector ho havia demanat acompanyant la sol·licitud de l’acta de constitució i del projecte d’estatuts. El ministre va recordar que la creació d’un col·legi professional queda condicionada a l’exercici d’una professió que requereixi una titulació oficial reconeguda a Andorra, a la concurrència d’un motiu d’interès públic i a la constatació d’una especial rellevància social i econòmica de les funcions inherents a la professió. Així, la feina d’arquitecte tècnic s’ajusta a les demandes i, per tant, el Govern va creure oportuna la creació definitiva del seu col·legi oficial.



El Consell de Ministres també va aprovar el nomenament dels nous membres del Protectorat de Fundacions, les bases de la concessió de la tercera edició del Guardó Olympe de Gouges o el decret de la Taula d’habitatge, que el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, ja va anunciar la setmana passada, entre d’altres.