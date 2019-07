La Massana arrenca les rutes cicloturistes aquest dissabte

Una de les novetats de l’oferta turística d’aquest estiu a la Massana són les rutes cicloturistes, que donen el tret de sortida a partir d’aquest dissabte. Aquest nou producte s’ha creat davant la creixent afició per la bicicleta de carretera. «Des que entren al país els turistes veuen que Andorra és territori ciclista. Per això els volem oferir recorreguts per les carreteres de les Valls del Nord que combinin la pràctica esportiva amb la descoberta del territori», va afirmar el conseller Sergi Balielles.



Per prendre-hi part cal estar mitjanament en forma, ja que la durada de les sortides és de tres o quatre hores, amb un desnivell positiu de més de 300 metres per hora, tot i que també estan previstes algunes aturades per fer breus explicacions dels pobles i de l’entorn natural.



Totes les sortides es faran des de la plaça de les Fontetes, a les 09.30 hores, els dissabtes 13 i 24 de juliol i 3, 10, 17 i 24 d’agost. Les reserves es poden fer a l’Oficina de Turisme, i enguany, com a prova pilot, les sortides seran gratuïtes.



Des de la corporació massanenca es va recordar que aquest cap de setmana es disputarà la 42a edició de la Multisegur Volta als Ports d’Andorra, amb sortida diumenge, a les 08.30 hores, des del Prat Gran. El dia abans, dissabte, 13 de juliol, hi haurà el village a la plaça de les Fontetes, amb estands i activitats.

D’altra banda, van informar des del comú, es continuen oferint les sortides guiades a peu i les excursions a cavall al Parc Natural del Comapedrosa. De cara al setembre i octubre també es faran sortides combinades amb visites als productors locals. Enguany l’oferta s’amplia fins a cinc propostes: El Pastador, amb les melmelades tradicionals; la cervesa Alhpa; Xocland, la primera fàbrica de xocolata d’Andorra; els formatges de Casa Raubert i el forn de pa Xamba.