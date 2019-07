Les oficines d’Andorra Telecom i una plaça, el projecte per l’espai The Cloud

Els projectes d’infraestructures de gran envergadura són, sens dubte, un dels aspectes més polèmics que el Govern d’Espot ha rebut d’herència. Una de les iniciatives més criticades de l’anterior Executiu va ser l’edifici The Cloud, que finalment el Govern i Andorra Telecom van decidir suspendre el juliol de l’any passat després que totes les ofertes presentades sobrepassessin amb escreix les estimacions previstes del cost de construcció. Després de l’escàndol, l’espai, situat al centre de la capital, es va remodelar per construir-hi una plaça a l’espera que l’Executiu i l’empresa de telecomunicacions decidissin a què destinarien el terreny. Els mandataris nacionals actuals ja estan treballant en l’alternativa i la idea és trobar una «solució híbrida» entre el que vol Andorra Telecom i el que demana el Comú d’Andorra la Vella. Així, el projecte que hi ha ara sobre la taula pretén recuperar el terreny per tornar-hi a col·locar les oficines de l’operadora però mantenint també un espai obert i d’ús públic.



«Estem treballant en una possible solució que permeti donar satisfacció a les aspiracions del Comú d’Andorra la Vella i al mateix temps satisfer les aspiracions d’Andorra Telecom, que evidentment necessita legítimament un espai de treball i unes oficines on portar a terme la seva feina convenientment i no en la situació precària que estan actualment», va explicar a aquest rotatiu el cap de Govern, Xavier Espot, tot recordant que les dependències de l’empresa telefònica es van traslladar al carrer Prat de la Creu provisionalment a l’espera que es construís el finalment fallit The Cloud.

Un «cost assumible»

Segons va detallar el màxim responsable de l’Executiu, aquesta solució intermèdia tindria «un cost econòmic assumible» i al mateix temps permetria «donar una utilitat a un espai privilegiat com és aquest, que està al rovell de l’ou d’Andorra la Vella».



Cal recordar que, amb la voluntat inicial de tirar endavant el projecte The Cloud, el Govern va autoritzar l’enderrocament de l’antiga caserna de bombers, així com l’inici de l’adequació dels terrenys on s’havia de construir l’emblemàtic edifici. Tot plegat, segons l’operadora va fer constar en el tancament de comptes del 2018, va suposar unes pèrdues d’1,5 milions d’euros.



Després de decidir abandonar el projecte i amb la voluntat d’embellir la zona, es va decidir construir-hi la plaça que hi ha actualment amb les lletres de grans dimensions per crear la paraula Andorra, la làmina d’aigua i un petit pont. Tot plegat va costar 245.000 euros. A més, el comú de la capital també va decidir embellir la zona adjacent a l’antiga seu d’Andorra Telecom –als carrers la Borda, Prat Primer, Sant Salvador i Bonaventura Riberaygua– per un cost aproximat d’1,7 milions d’euros, dels quals una part els va pagar l’operadora. El maig d’aquest any, a més, la corporació va destinar 69.229 euros més per construir el jardí vertical que ara es pot veure a la paret mitgera que queda a la vista de l’antic edifici d’Andorra Telecom.