Crítiques dels comerciants del Pas per les retencions d’entrada

La mobilitat al Pas de la Casa s’ha convertit en un constant maldecap per als comerciants de la població fronterera. Tot i rebre amb bons ulls la notícia que les obres de la carretera d’accés a França estaran acabades a finals d’octubre, el sector ara es queixa de les contínues retencions que es produeixen a l’entrada del municipi com a conseqüència de les obres de millora de l’RN22 entre la frontera francoandorrana i la rotonda d’accés al Túnel d’Envalira.

«Ara mateix tenim retencions tots els dies, de dilluns a diumenge, i això molesta tant els veïns del poble com els turistes que venen a comprar-hi o a passar-hi el dia», va lamentar el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, en declaracions a aquest rotatiu. «Tothom està molt enfadat!», va reblar el president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, tot subratllant que ara mateix es necessita una hora i mitja per realitzar els 30 quilòmetres que separen el Pas de la Casa d’Ax-les-Thermes.

Segons el director de Mobilitat, les causes de les retencions són una major afluència de vehicles i l’efecte badoc

«Si seguim amb aquest panorama, l’estiu serà molt complicat i catastròfic», va pronosticar Carrié. De fet, tant ell com Ramon van reivindicar que els mesos de juliol i agost tornen a ser una època «forta» a la localitat fronterera, de manera que van coincidir a repensar les obres per evitar-les durant aquest període. «Aquesta reforma pot fer-se al setembre o a l’octubre; per què es du a terme al juliol i a l’agost, que és quan ve més gent?», va qüestionar el portaveu d’Iniciativa Publicitària tot avançant que ja han traslladat el problema al Govern i estan treballant-hi per mirar de trobar una solució.

Justificació del Govern

Des de Mobilitat, el seu director, Jaume Bonell, va argumentar que aquest tipus d’obres només poden realitzar-se en aquesta època de l’any per la climatologia del Pas de la Casa. De tota manera, Bonell va recordar que a partir de l’1 d’agost s’aturaran les obres de millora de l’RN22 i que no es reprendran fins a la tercera setmana d’agost. «A més, estem actuant a contrarellotge i la previsió és finalitzar-les el 15 de setembre», va afegir de seguida.

Segons el director de Mobilitat, però, les retencions s’expliquen per l’augment del flux de vehicles en aquesta època de l’any «i sobretot per l’efecte badoc dels seus conductors». «Ara bé, cal tenir en compte que ja vam pensar en els possibles problemes abans i vam decidir establir un carril en cadascun dels sentits de la marxa per tal d’evitar els passos alternatius i afavorir la fluïdesa de la circulació», va especificar Bonell. I malgrat les molèsties que els veïns del Pas pateixen ara mateix, el responsable de Mobilitat va voler posar de relleu que les actuacions que s’estan duent a terme els acabaran beneficiant. «Tant les obres de l’RN22, que comportaran una millora del paviment, de la voravia i dels seus entorns, com les d’embelliment que s’estan realitzant a la localitat fronterera contribuiran a millorar la imatge del Pas de la Casa i d’entrada al país», va destacar Bonell.