La Volta als Ports comptarà amb prop d’un miler de participants

Una nova edició de la Volta als Ports d’Andorra arriba aquest diumenge. Amb quatre recorreguts per escollir en funció del nivell del participant i uns paisatges envejables, seran prop d’un miler els participants d’aquesta 42a edició. Entre aquests hi haurà una quinzena de professionals com el rus Pavel Sivakov o el corredor de l’equip Euskadi Murias, Beñat Intxausti. Des d’Andorra Turisme, Enric Torres va indicar que «és la cursa amb més antiguitat d’Andorra i és tot un referent».

Així mateix, va valorar la importància d’apostar per aquesta pràctica esportiva, ja que «el ciclisme és una opció per a la desestacionalització, i la Volta als Ports ens aporta un seguit d’elements clau. En primer lloc, l’ocupació hotelera, perquè són molts els participants que pernocten. Així mateix, ens ajuda en el posicionament d’Andorra com a destinació cicloturística. I també, a mostrar les capacitats i les qualitats del país en tot el que té a veure amb l’àmbit natural i, en aquest cas, dels ports de muntanya». Torres també va aprofitar per fer valdre la senyalització cicloturista del país i va apuntar que «és una enveja per a molts altres territoris». Així mateix, va remarcar la importància de la campanya Andorra, territori ciclista que cada any s’engega a l’abril.

Una prova més que consolidada

Gerard Riart, organitzador de la cursa, va explicar que «quan vam començar l’objectiu era sempre arribar als 200 participants i sempre ens hi quedàvem a prop. Multisegur ens va ajudar a fer-la créixer i ara l’objectiu és de 1.000 participants, i aquest cap de setmana els tindrem». És per això que des de l’organització afirmen que no es pot parlar de consolidar la prova sinó de millorar petits detalls. I més tenint en compte que la valoració mitjana de la cursa és d’un 8,8.

En la mateixa línia, Riart va exposar que «potser el nostre objectiu principal no és la quantitat malgrat que sempre es vulgui fer més. Nosaltres perseguim donar una qualitat que no hi ha en altres marxes. No n’hi ha gaires on a la sortida es doni esmorzar als seguidors, on es regali un mallot de qualitat, un bidó, a l’arribada es dona el dinar o es talli la carretera». Així mateix va remarcar que «poder fer que l’arribada sigui a la Coma d’Arcalís és una passada perquè és un final mític on sempre acaba el Tour de França aquí».

Recorreguts

La prova és igual que l’any passat i compta amb quatre recorreguts. El primer és de 27 quilòmetres i 1.109 metres de desnivell positiu, està obert a partir dels 10 anys i només fa el port de la Coma d’Arcalís. En aquest, s’hi han presentat una cinquantena de persones. El segon nivell és el de 53 km i 1.873 de desnivell positiu. Està obert a partir dels 14 anys i es fan dos ports: el Coll d’Ordino i la Coma d’Arcalís. Comptarà amb uns 200 participants. El tercer traçat és de 81 km i 2.322 metres de desnivell. Els 310 participants majors de 16 anys que afrontaran el repte de completar-lo passaran per tres ports: l’Alt de la Comella, la Collada de Beixalís i la Coma d’Arcalís. L’itinerari més llarg és de 109 km i un desnivell positiu de 3.232 metres. A aquest s’hi han apuntat 430 persones majors d’edat. El Coll de la Peguera, l’Alt de la Comella, la Collada de Beixalís i la Coma d’Arcalís són els ports als quals s’hauran d’enfrontar.

En aquest sentit, Riart va apuntar que «crec que el fet de tenir quatre recorreguts ens dona un plus perquè cadascú pot triar el que s’adeqüi més al seu nivell i fer un port o quatre». La sortida estarà a la Plaça de les Fontetes de la Massana.

La participació

L’organització va voler destacar el pes que està agafant el ciclisme femení. «Aquest any tenim 114 noies que hi participaran, és més d’un 10% i és molt positiu veure com les noies s’animen al ciclisme en ruta», va ressaltar. Quant a les nacionalitats, enguany n’hi ha 16 de diferents. «El gran nombre de ciclistes són catalans i espanyols, n’hi ha 520. Pel que fa a andorrans, n’hi participen 320; de francesos n’hi ha gairebé un centenar. També tenim gent de Polònia, Holanda, Bèlgica, Portugal, anglesos, australians, brasilers, Suïssa, Colòmbia, Qatar i Sud-àfrica. Això és molt bo perquè ens permet internacionalitzar la prova i que ens coneguin arreu».

Talls a la carretera

Pel que fa a la seguretat dels corredors, Riart va assegurar que «en el recorregut tres i quatre no es talla la carretera però intentarem evitar vehicles en un 90%, sobretot a les baixades dels ports. On sí que es tallarà és al Serrat de les 11.00 a les 15.00 hores. Posarem uns autobusos per poder pujar a la gent i, com a novetat, els acompanyants dels corredors podran pujar a la Coma amb el nou telefèric. D’altra banda, des de la sortida a la Massana hi haurà busos gratuïts durant el matí».