El cost de l’aquaparc de la capital frega els 50.000 euros

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir en el marc de la inauguració de l’aquaparc a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila que la infraestructura ha tingut un cost que frega els 50.000 euros, incloent tant la instal·lació com els monitors i els socorristes necessaris per a les activitats previstes. «És un cost elevat però entenem que és una opció necessària per a la parròquia», va manifestar Marsol tot recordant que s’ha plantejat com una alternativa a la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells.

«Els informes tècnics finalment no autoritzaven la seva obertura i, per aquest motiu, vam decidir buscar una alternativa encarada, sobretot, als infants de la parròquia», va argumentar la cònsol major. A més, va voler agrair la sensibilitat dels atletes que habitualment corren en la pista de l’estadi, ja que, des del primer moment, «van entendre la situació perfectament» i no van tenir cap problema a adaptar els seus horaris d’entrenament per poder conviure tots plegats.

La instal·lació, que romandrà oberta fins al diumenge 1 de setembre, compta amb tota mena de serveis, monitors a tots els espais i socorristes a les piscines. I malgrat que encara falta incorporar algun joc més, Marsol va destacar que «hem aconseguit moltes activitats en un entorn perfecte» i envoltat de gespa. A més, està previst poder acollir gent adulta, que pot venir a «refrescar-se i prendre una mica el sol».