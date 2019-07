Comença el camí cap a Madison

Diuen que la vida és un camí, i el de la Míriam Torra condueix a Madison (Wisconsin), on se celebren els CrossFit Games. Aquesta competició es disputarà de l’1 al 4 d’agost i es consideren uns Jocs Olímpics d’aquest esport perquè hi van esportistes de tot el món. L’edició d’enguany serà la primera en què el Principat estarà representat. Tot i que només fa un any i mig que es va iniciar en el CrossFit, Torra ha estat seleccionada com la fittest d’Andorra i s’ha guanyat una plaça a la competició com a la representant femenina del país.

L’atleta es va penjar la medalla de la noia més forta del Principat després de participar en l’Open de CrossFit que es va celebrar del 22 de febrer al 30 de març. Durant aquestes cinc setmanes de competició, els aspirants a fittest havien de fer diverses proves i apuntar els resultats a una web. A més, s’havien de gravar en vídeo per comprovar que els resultats eren verídics.

No va ser fins a principis de maig que no es va saber que Míriam Torra havia guanyat l’Open. I amb l’Open, el bitllet per anar als CrossFit Games a Madison. «Abans només hi anaven els millors del món però aquest any s’ha canviat el format de la competició i el fittest de cada país, tant home com dona, guanya la seva invitació als jocs. Segueixen participant també els 20 millors del món i, per accedir a Games, hi ha d’altres competicions que es diuen Sanctionals. Els que queden primers també tenen la seva plaça», va explicar Torra.

Des que li van donar la notícia està treballant de valent, no només per a poder fer un bon paper allà sinó per poder pagar totes les despeses que suposa aquest viatge. De fet, ha fet samarretes per subvencionar el viatge i ha trobat algun patrocinador.

Malgrat que la competició se celebrarà de l’1 al 4 d’agost, Torra va explicar que «ens fan estar allà el 29 de juliol perquè suposo que ens faran fer alguna prova per saber si entrem a la classificació a partir del dia 1». «Ja sé que les noies que hi participaran estan molt més preparades i que serà molt difícil competir contra elles, però poder viure l’experiència, i aprendre dels millors, és el que més il·lusió em fa», comentava.