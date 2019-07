La UE Engordany afronta el repte de jugar amb el Tbilisi

Un nou repte. Així es podria resumir el partit que la UE Engordany haurà de disputar aquesta tarda contra el Dinamo de Tbilisi. Després de vèncer la Fiorita tant en l’anada com en la tornada de la ronda preliminar, toca enfrontar-se a la primera ronda classificatòria de la competició. I el primer partit es juga a fora. El tècnic de l’Engordany, Filipe Busto, va indicar que «venim amb la il·lusió de poder competir contra un club gran com és el Dinamo Tbilisi. Aquest és el nostre principal objectiu». Així mateix, el capità Sebas Gómez va afegir que «som conscients de les nostres limitacions i sabem que ens enfrontem a un equip que a nivell local i europeu té el seu historial i el seu potencial. La nostra humil intenció és venir a competir i posar-los les coses difícils».

Pel que fa al rival, Busto va destacar que «sabem que és un equip molt fort en les transicions i intentarem bloquejar aquesta sortida ràpida del Dinamo». En ser preguntat sobre si l’estratègia seria centrar-se en la defensa, el tècnic va assegurar que «no demanaré als meus jugadors que defensin durant 90 minuts, és gairebé un suïcidi perquè has d’estar fresc i, si no tens la pilota, és complicat aguantar. La idea és intentar tenir-la i intentar arribar a la zona de finalització del Dinamo i estar frescs». Per la seva part, Gómez va confessar que «volem que l’eliminatòria estigui oberta i que no marxem amb un resultat massa advers». D’aquesta manera, a la tornada «intentem treure el millor rendiment possible al nostre camp i de la nostra afició».

Quant a les baixes, Busto va explicar que «hi ha jugadors importants que no estan disponibles. Nikola està lesionat i tenim dos jugadors més que són clau i que no podran jugar».