Dates per presentar-se al Premi Manuel Cerqueda

Els autors que vulguin presentar les seves obres al premi de novel·la curta Manuel Cerqueda, que està emmarcat en la 42a edició de la Nit literària andorrana, patrocinada per Andbank, compten fins el 15 de setembre per fer-ho. El guardó està dotat amb un import de 6.800 euros i hi poden prendre part totes les obres escrites en català, amb un mínim de 100 fulls en format DIN A-4 i mecanografiats a doble espai per una cara. Els treballs han de ser originals i inèdits. L’obra guanyadora serà publicada l’any vinent.