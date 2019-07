Espot i Riva, nous patrons del Govern d’Andorra 2021

L’Executiu va aprovar ahir la modificació dels noms dels patrons en representació del Govern d’Andorra i del ministeri a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2021. Així doncs, s’ha nomenat Xavier Espot, cap de Govern, i Sílvia Riva, ministra competent en matèria d’esports, com a patrons en representació de l’Executiu. El Principat acollirà el 2021 els Jocs dels Petits Estats d’Europa per tercera vegada, després de les edicions del 1991 i el 2005. Es tracta d’un esdeveniment esportiu que se celebra cada dos anys amb la participació de nou països: Malta, Luxemburg, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Xipre, San Marino, Montenegro i Andorra. Les disciplines que competiran són: gimnàstica, ciclisme, karate, taekwondo, bàsquet, voleibol, atletisme, natació, tenis, judo, tenis taula i tir.

Per El Periòdic

