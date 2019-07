‘The show must go on’

Tots els amants, fans, nostàlgics i nouvinguts a l’univers Queen tindran l’oportunitat d’escoltar, cantar i ballar tots els seus grans èxits. Fins i tot interactuar amb Freddie Mercury. Ho podran fer el pròxim 28 de setembre al Centre de Congressos d’Andorra a Vella, amb l’actuació de Queen Forever, un dels grups de tribut que existeixen de la banda britànica, que ha passat de generació en generació, mantenint les seves cançons en l’imaginari col·lectiu.

El fenomen Queen segueix ben viu. L’estrena l’any passat de la pel·lícula Bohemian Rapsody, guanyadora de quatre Oscars, només va fer que demostrar-ho. Aquest és, precisament, el títol de la gira de Queen Forever, grup format fa cinc anys i que és una reproducció fidedigna de l’original. «El que fem és una imitació calcada. El vestuari, guitarres, baix, bateria, micròfon o amplificadors. Tot és com el que utilitzaven», afirma Adrián Pujadas, que va impulsar la constitució del grup. A l’escenari, ell és Brian May. La idea va sorgir perquè «des de petit he estat fan de Queen i volia tocar com Brian May». Va buscar el cantant i músics adequats i des de llavors que no paren. El concert al Principat serà el dotzè de la gira i fins al moment «estem omplint totes les sales on anem. La pel·lícula ens ha ajudat, així com ser a la semifinal del programa Got Talent a Espanya».

Com veure els reals

No només es tracta de cantar i tocar, sinó també de portar al públic als anys 70 i 80. «Intentem que qui paga l’entrada vegi d’alguna manera als reals. Es tracta de mimetitzar gestos, paraules, vestuari i qualsevol cosa». Fins i tot en alguna ocasió algú «s’ha confós» pensant que algun dels integrants era el de veritat. «És un tribut molt ben fet en tot, com el canvi de vestuari, d’una manera molt subtil, res forçat. Com ho feia Queen», assenyala Pujadas, remarcant que «la reacció de la gent és sempre bona. Ens agraeixen el que fem i com ho fem. Fins i tot hi ha qui acaba plorant. No ens estem trobant amb crítiques negatives».

És un espectacle. Els concerts dels originals ho eren. Eren actuacions de masses i enganxaven a tots els assistents, que es comptaven per milers. En aquesta ocasió el format és força més petit, però treballen d’igual manera. «Des del primer segon aixequem a la gent del seient. No paren en cap moment, perquè imitem tota l’estètica i els moviments» dels components de Queen.

Intergeneracional

Les seves cançons són conegudes a nivell global. Seria estrany trobar algú que no en conegui alguna. Fins i tot tenen veritables himnes, com el We are the Champions, que no falta mai en una celebració esportiva. Amb el pas dels anys la seva música no ha caducat i el públic que assisteix a veure Queen Forever «és de totes les edats. És un grup atemporal, i la veritat és que des que es va estrenar la pel·lícula ens estem trobant que el ventall d’edats és molt gran. S’ha modernitzat. Hi ha nens de cinc anys fins a persones de 70».

Els autèntics fans trobaran ingredients de tota la carrera de la banda britànica. Amb detalls de diversos concerts quan omplien estadis. «Volem que el públic no s’avorreixi i que qui ens vingui a veure en cada gira sempre tingui elements nous. Els grans hits sempre els fem, però també anem variant l’espectacle». Qui se sàpiga les lletres tindrà l’oportunitat de cantar-les. No faltaran a la cita èxits com Under pressure, We will rock you, Somebody to love, Don’t stop me now, Another one bites the dust i un llarg etzètera. The Show must go on, i el de Queen no s’atura.