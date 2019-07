Joan Bayona, baixa a l’Inter Club Escaldes

Joan Bayona no continuarà la pròxima temporada a la plantilla del primer equip de l’Inter Club Escaldes. El nascut a Sant Feliu de Guíxols va disputar 65 partits des de la seva arribada al club a mitjans de la temporada 2016-17, quan l’Inter estava a la Segona Divisió. La seva experiència durant 14 anys defensant la porteria del Palamós CF sempre li va donar seguretat i bona ubicació.

Des del club van indicar que Bayona no solament serà recordat pel títol de la Segona Divisió 2016-17, sinó també per ser una peça clau als darrers anys, tant al camp com al vestidor. Bayona va decidir fitxar per l’Inter malgrat haver penjat els guants. La seva adaptació va ser immediata. I per la seva implicació amb el projecte va ser cabdal, fins i tot afegint-hi la seva família. Així mateix, van voler mostrar un «etern agraïment per la seva implicació i per la seva qualitat personal».

Lucas Sousa, Roger Nazzaro, Mateo Rodríguez i Carlos Gomes també deixen el club.