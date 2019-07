Mor Melània Zamora Bonet, mare del cap de Govern

Aquesta passada matinada ha mort Melània Zamora Bonet, la mare del cap de Govern, Xavier Espot, després d'una llarga malaltia que ha fet que en els darrers mesos empitjorés la seva salut considerablement. La darrera aparició pública que se li recorda va ser el passat 16 de maig en l'acte de jurament d'Espot com a Cap de Govern a la Casa de la Vall.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació