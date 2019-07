Dels 400 vaixells andorrans que hi ha, 60 naveguen en alta mar

La reivindicació històrica dels aficionats i propietaris d’embarcacions esportives i d’esbarjo amb matrícula andorrana de tenir un sistema de comunicació marítima que garanteixi la seva seguretat en alta mar és per fi una realitat.



El Govern, Andorra Telecom i el Club Nàutic d’Andorra van presentar ahir un conveni que permet l’entrada en funcionament dels codis de comunicació que s’han d’activar en cas de rescat i que està disponible a partir d’avui per a les 400 embarcacions que hi ha actualment registrades al país. D’aquestes 400, es calcula que una seixantena naveguen habitualment en alta mar i amb el nou conveni s’adaptaran a la normativa internacional, ja que fins ara, com va reconèixer el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ho havien de fer amb sistemes de França o Espanya. Segons el mateix ministre, aquest sistema no és obligatori però sí que se’n recomana el seu ús, de manera que abans les embarcacions andorranes havien de canviar la seva matrícula per la dels països veïns per tal de poder utilitzar els seus canals d’identificació o bé havien de demanar una cessió extraordinària a les respectives administracions per poder mantenir la matrícula del Principat. «Aquesta ha estat una demanda i una necessitat del sector reiterada i hem buscat i trobat la fórmula per aconseguir que [el nou codi] sigui una realitat», va celebrar Gallardo.



El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va apuntar que l’objectiu és emetre llicències per autoritzar estacions de ràdio en vaixells andorrans i certificats d’operador de l’estació, així com registrar i autoritzar l’ús de ràdio balises marítimes amb distintiu del Principat declarant-les al programa mundial Cospas-Sarsat. Des d’ahir, la parapública també registrarà les dades dels usuaris de les embarcacions per facilitar els paràmetres a l’ens internacional, per les quals es cobrarà un import de 100 euros per registre. La importància de la iniciativa, va assegurar Nadal, fa que no la pugui tirar endavant una empresa privada, sinó que «ha de ser el Govern d’un país» i, per tant, cal cobrar tots els costos.

Per la seva banda, el Club Nàutic oferirà a partir de la tarda una formació reglada i homologada per organismes internacionals, que constarà d’una part teòrica i una pràctica. Tot plegat tindrà una durada de 8 hores i un preu de 250 euros, que autoritzarà els coneixements escaients per a navegar en un abast de Zona A-1 –al voltant de la Península i fins a les Illes Balears-. El tresorer del Club, David Rabella, va assegurar que aquest conveni «marca un pas endavant de les comunicacions marítimes andorranes cap a l’homologació» global.