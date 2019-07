Mor Melània Zamora Bonet, mare del cap de Govern

La mare del cap de Govern, Melània Zamora Bonet, va morir la matinada de dimecres a dijous després d’una llarga malaltia, a l’edat de 66 anys. Segons diverses informacions, el seu estat de salut havia empitjorat en els últims dies, motiu pel qual l’agenda institucional de Xavier Espot havia quedat alterada. A principis de setmana, Espot no va poder viatjar a Tolosa per trobar-se amb el prefecte d’Occitància, Etiénne Guyot, pel deteriorament de l’estat de salut de la seva mare. Ahir a la tarda, la sessió de control que es va dur a terme al Consell General no va comptar ahir amb la presència de Xavier Espot. L’última aparició pública que es recorda de Melània Zamora va ser l’acte de jurament com a cap de Govern a la Casa de la Vall, el passat 16 de maig.

Melània Zamora també era coneguda per ser la filla de Júlia Bonet, fundadora de Perfumeries Júlia, i havia estat vinculada a la gestió del negoci familiar juntament amb les seves dues germanes, Anna Maria i Immaculada. Professionalment, Melània Zamora també s’havia dedicat al sector de la salut. Està previst que el funeral es faci aquesta tarda, a partir de les 16 hores, a l’Església Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.

Durant la jornada d’ahir, els representants polítics, familiars i la societat civil va expressar les mostres de condol personalment i també a través de diferents canals de les xarxes socials. La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) també va enviar un missatge de suport a Espot a través del seu compte de Twitter.