El PS critica la falta de concreció en les noves oficines d’Andorra Telecom

El conseller del PS, Jordi Font, va retreure ahir al Govern la falta de concreció sobre el projecte que, tal com va avançar EL PERIÒDIC, realitzarà Andorra Telecom per tornar a col·locar les seves oficines en l’espai que un principi estava destinat al fallit edifici The Cloud i on els darrers mesos el comú d’Andorra la Vella ha dut a terme tasques d’embelliment de la zona.

A través d’una pregunta en seu parlamentària, el dirigent socialdemòcrata va criticar que en relació a la construcció que preveu fer l’operadora «no hi ha hagut cap convocatòria de concursos ni declaracions d’intencions del Govern» per saber en quin són els terrenys que ocuparà el projecte, així com per conèixer els costos de la inversió. «Ara comença el veritable núvol perquè és una nebulosa que encara no sabem què hi volen fer», va etzibar Font, qui va declarar que «el que voleu fer no deu ser gaire espectacular perquè no ho esteu preparant gaire mediàticament com veu fer a l’època de The Cloud».

En relació a l’actual ubicació de les oficines d’Andorra Telecom, el conseller del PS va catalogar-les de «vergonyoses, per no dir tercermundistes», raó per la qual va reprovar no saber quina serà «la duració que tindrà aquesta provisionalitat». «Hem regalat la casa i ens hem anat de lloguer», va afegir Font.

Per la seva banda, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va acusar de «demagògia» al parlamentari del PS i va esgrimir que «es realitzarà un projecte que no malmeti les finances d’Andorra Telecom». El que volem fer és un projecte molt concret que anunciarem abans de final d’any» va sostenir Torres, qui va negar que hi hagi cap acord definitiu pres ja que «ha de passar pel Consell d’Administració de la companyia i serà ella qui proposarà a la Junta General d’Accionistes el destí final d’aquesta parcel·la».

Quant al cost que suposarà aquesta inversió, el ministre no va oferir cap xifra ja que va adduir que el finançament i el manteniment serà «exclusivament del comú». Preguntat per la possibilitat d’algun acord de cessió de l’espai, Torres va remetre’s al conveni signat el passat 5 de juny entre ambdós actors en el qual es recull que el projecte tindrà una durada de sis anys, tot i que va matisar que aquest «es podria resoldre amb dos mesos d’antelació per any restant». Finalment, davant les insinuacions del PS que la construcció d’aquest edifici suposaria desfer les inversions realitzades per la corporació, Torres va defensar que «aquesta actuació és complementària amb la intenció del comú d’urbanització, pavimentació i embelliment de l’espai públic».

La cogeneració del CTR de la Comella

El conseller del PS, Roger Padreny va tenir una enganxada amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó pel model de gestió de residus. El projecte de cogeneració al Centre de Tractament de Residus tindrà un cost de 15 milions d’euros i, segons Calvó, servirà per tenir un servei de calefacció més «eficient», mentre que Padreny va criticar el seu impacte mediambiental.

Moratòria al codi de procediment civil

El projecte de llei de modificació de la llei del Codi de procediment civil, que va ser aprovat a l’octubre de l’any passat, no veurà la llum tal com estava previst durant el proper mes de setembre. Els grups parlamentaris van coincidir en els avenços i van acordar una moratòria, com a mínim fins al 2021, quan ja estigui operatiu la nova seu de la Justícia.

El cost de les obres de l’església de Sant Julià

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va anunciar que el Govern aportarà un 21% del cost total de les obres de remodelació de l’església de Sant Julià de Lòria, mentre que el 79% restant l’assumirà tant la pròpia església com el comú. Per la seva banda, la consellera del PS, Susanna Vela, va retreure a Riva «no haver-se acollit al programa de subvencions».