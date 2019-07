Gallardo justifica l’augment d’inscrits a Ocupació i valora el descens de l’atur

En aquest sentit, Gallardo va insistir a deslligar aquesta dada del nombre d’aturats. «Que augmentin les persones inscrites al Servei d’Ocupació no vol dir que incrementi l’atur» va expressar el ministre, que va reivindicar que la taxa d’atur al primer trimestre de l’any va ser del 2,1%, «una de les més baixes en els últims deu anys». «Les persones que busquen una millor feina tenen un contracte temporal i busquen un contracte indefinit» va afegir el ministre.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va treure ferro a les 443 persones en recerca de feina, xifra que suposa un augment del 16,9% del nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació durant el mes de juny en comparació amb el mateix període de l’any passat i va atribuir aquest fet «a les accions de millora» realitzades des del 2017 pel departament. Amb tot, les dades també reflecteixen que els demandants en recerca de feina van baixar un 6,3%, respecte al mes de maig, tal com va informar ahir el Departament d’Estadística.

Per Adrià Esteban

