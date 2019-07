El cost de la vida és la principal preocupació dels ciutadans

El preu de l’habitatge, els salaris i el nivell de vida car són les principals preocupacions de la ciutadania. Així va anunciar-ho ahir el director del CRES, Joan Micó, en el marc de la presentació dels resultats de l’Observatori corresponent al primer semestre del 2019. De fet, les dades reflecteixen que gairebé el 50% del enquestats veuen aquests tres aspectes com els principals a millorar, deu punts per sobre del darrer Observatori del 2018. De forma desglossada, un 41% dels enquestats van esmentar el preu de l’habitatge com a principal problema, vuit punts més que el semestre anterior; un 19% van considerar que calia millorar els salaris, un 3% més; i un 18% van apuntar a les prestacions socials i les pensions, dos punts i mig per sobre.

«La gent d’entre 25 i 54 anys és qui més va mencionar el problema del preu de l’habitatge i, tenint en compte l’ocupació, sobretot van fer-hi referència el personal administratiu (48%), els treballadors del comerç i l’hoteleria (47%), els professionals i tècnics (45%), els treballadors no qualificats (45%) i els treballadors de la indústria i la construcció (45%)», va ressaltar Micó.

Des del 2017, el preu de l’habitatge i els salaris han tornat a guanyar pes entre les principals preocupacions

Si es té en compte la corba evolutiva sobre aquests dos àmbits, abans de la crisi, entre el 2006 i el 2008, també hi havia certa inquietud pel preu de l’habitatge i els salaris, però durant la crisi va reduir-se pràcticament a la mínima expressió perquè les prioritats van passar a ser d’altres com les dificultats per trobar feina. Des del 2017, no obstant, tots dos temes han tornat a guanyar pes i en tan sols dos anys la preocupació pel preu de l’habitatge ha passat de ser manifestada per un 8% dels enquestats el primer semestre del 2017 a un 41% el primer del 2019 i la dels salaris per un 10% el primer semestre del 2017 a un 19% el darrer.

Divisió social i econòmica

Si bé la percepció sobre la situació econòmica del Principat segueix sent més optimista que en el període de crisi, el director del CRES va destacar que ha empitjorat durant l’últim semestre. Dels 800 enquestats, un 33,6% va apuntar que la situació és «molt bona o bona», quatre punts per sota que al 2018; un 47,5%, que és «regular», un percentatge molt proper al 46,8% de l’any anterior; i un 16,6%, que és «dolenta o molt dolenta», 2,7 punts per sobre que al 2018. Precisament en aquest últim bloc es troba el mateix sector de la població que es queixa dels elevats preus de l’habitatge i dels baixos salaris, que són els treballadors no qualificats, així com els del comerç i l’hoteleria.

Un 11,8% dels entrevistats qualifiquen la seva situació econòmica de dolenta o molt dolenta

De fet, en ser preguntats sobre l’evolució de la situació econòmica, fins a un 43% dels enquestats van apuntar que es manté igual que la de l’any passat, mentre que un 31,6% van considerar que havia empitjorat i només un 20,8%, que havia millorat. De tota manera, de cara al futur, la percepció és més optimista i fins a un 27,3% creuen que la situació econòmica millorarà i tan sols un 21%, que empitjorarà. «El més important, però, és analitzar el nivell personal de la situació econòmica dels enquestats, ja que veiem que un 42,6% consideren que és molt bona o bona; un 45,3%, regular; i un 11,8%, dolenta o molt dolenta», va remarcar Micó.

Sent encara més curosos, un 35,9% de la població va indicar que arriba a finals de mes «amb certa dificultat» i un 6,4%, «amb molta dificultat». En aquest últim bloc, se situen principalment aquelles persones amb estudis primaris incomplets o sense estudis, així com els treballadors del comerç, l’hoteleria i els serveis personals i els de la indústria i la construcció. «Ara bé, està clar que Andorra està dividida entre aquells que es troben en una situació de benestar i aquells altres que viuen en condicions més complicades; i ja era així abans de la crisi, va continuar durant aquest període i cal veure si ara canvia o es consolida aquesta estructura», va posar de manifest el director del CRES.

Balanç de la mediació

El 66% de les persones que han utilitzat el Servei d’Atenció i Mediació de l’Administració de la Justícia des de la seva existència valoren positivament la seva experiència. Així es desprèn de l’enquesta que el CRES ha dut a terme per primera vegada sobre la mediació després de signar un conveni amb el Departament de Justícia per tal de fer seguiment de la implementació de la llei que va aprovar-se referent a aquesta matèria l’any passat. Tot i que la valoració sobre aquest sistema de resolució de conflictes està ben valorada, segons reflecteixen els resultats de l’estudi de moment encara hi ha poc coneixement al respecte. De fet, amb prou feines un 21% dels enquestats sabien que s’havia aprovat la Llei de mediació, menys de la meitat havien sentit a parlar d’aquesta via de resolució de conflictes i tan sols un 5,5% n’havien fet ús. De tota manera, del total de persones que tenen un procés judicial obert, un 32% estarien disposades a explorar el servei de mediació per poder arribar a una solució, però creuen que seria eficaç sobretot per als problemes familiars i els conflictes veïnals.