La innovació i la sostenibilitat centren la Universitat d’Estiu

La 27a Cimera Iberoamericana de caps d’estat i de govern que Andorra organitzarà l’any vinent marcaran el programa de la Universitat d’Estiu d’Andorra en les dues pròximes edicions. La d’aquest any es realitzarà del 2 al 5 de setembre i porta el títol d’Innovar per a un món sostenible, sent un espai de diàleg i reflexió amb experts de diverses disciplines per tal de treballar per complir amb l’Agenda 2030.

L’esdeveniment, amb el Centre de Congressos d’Andorra la Vella com a seu, comptarà amb dues conferències diàries i un debat posterior. El periodista i professor Jean-Paul Marthoz en torna a ser el moderador. Obre el cicle La innovació: un concepte polisèmic i multidimensional, on es descriu el context que sorgeix de la innovació, els actors que la promouen i els seus efectes socioeconòmics. A continuació es presenta ODS i desenvolupament sostenible, on s’analitzarà la necessitat de redefinir els models de desenvolupament tradicionals per tal de generar instruments que permetin canviar les condicions de vida dels actors més vulnerables. L’endemà començarà amb Transició energètica i sostenibilitat, reflexionant sobre la transició energètica, el pas entre els dos sistemes per assegurar la sostenibilitat del planeta. Li seguirà Perspectives i reptes de l’econòmica circular, que portarà l’anàlisi de com es pot passar d’un model de producció i consum lineal que es basa en el principi obsolet de l’abundància dels recursos naturals, cap a un nou funcionament adaptat als reptes actuals.

Com és habitual, dimecres la temàtica és més social i educativa. La jornada arrencarà amb Educació en valors per a una societat global. Es tracta d’una xerrada sobre educació en valors, de com formar millor als futurs ciutadans. A Joves i globalització: reptes i trajectòries es tractarà com es juga amb la creativitat dels joves per explorar el futur i el paper de l’escola per a la construcció d’un pont més sostenible. La darrera jornada s’iniciarà amb Els laboratoris iberoamericans d’innovació social, mostrant com aquestes dinàmiques ciutadanes creen nous vincles internacionals. Tancarà el cicle Comuns col·laboratius: les lliçons dels ‘makers’, on s’abordaran nous models de treball i fabricació, exposant la manera que les formes organitzacionals qüestionen els models teòrics, econòmics i sociològics de l’empresa, el mercat i les comunitats.

Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors, destacava en la presentació de la Universitat d’Estiu que «la voluntat d’Andorra com a secretaria pro tempore és impulsar la innovació en els estats que formen part de la Cimera iberoamericana per a una bona implementació de l’Agenda 2030», que permeti fer «una anàlisi i diagnòstic dels problemes que afecten la sostenibilitat del planeta i una crida a l’acció internacional», per així de cara al 2030 comptar amb «un món sense pobresa en el qual es respectin els drets humans, que s’arribi a una cohesió social, una equitat sostenible i ambiental, i amb un model de consum i producció sostenibles». La innovació «no és únicament un canvi tecnològic, que es basa en el coneixement, que no forçosament és científic i que genera un valor no únicament econòmic. També és un accelerador de la transformació de les conductes, dels comportaments i les actituds per adaptar a la societat al desenvolupament sostenible». Per la seva part Ester Vilarrubla, ministra d’Educació i Ensenyament superior, assenyalava que el programa d’aquesta 36a edició aporta «un criteri més global, es fa en aquest sentit per tenir les diferents visions» sobre els aspectes que es presenten i debaten.