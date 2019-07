Els infants posen Llull i Navarro entre l’espasa i la paret

El Campus Nike és un esdeveniment que comporta una pluja d’estrelles al país dels Pirineus. Ja fa dies que grans esportistes del món del bàsquet i del futbol es presenten al Principat i parlen amb els nens i nenes inscrits al campus. Els més menuts aprofiten l’oportunitat d’estar a prop dels seus ídols, de demanar-los autògrafs i, inclús, de fer de periodistes per un dia. I és que, ahir, que era el torn de Juan Carlos Navarro i Sergio Llull, els infants es van atrevir a demanar pel camp enrere del partit entre el Madrid i el Barça a la Copa del Rei. O si són més de taps o de rebots, per la polèmica del mateix duel. En definitiva, els nens els van fer suar més que els periodistes.

Tot i això, Navarro, que el mes passat va iniciar la seva carrera com a directiu del Barcelona encarregat de dirigir el planter, va explicar que «és un plaer venir al campus. Ja fa 21 anys que vinc i aquest és el primer que ho faig sense ser jugador. Ara tinc un nou repte. Vaig passar uns mesos difícils, com és normal i li passa a molta gent, però ara estic molt content i ficat de ple amb la gent jove».

Tant el Barça com el Madrid s’estan reforçant amb grans jugadors de cara a la temporada vinent

Pel que fa a l’equip que està confeccionant el Barça per la temporada que ve va indicar que «la veritat és que estem fent un súper equip. A veure si hi ha un bon feeling i una bona pinya perquè per jugadors i qualitat no serà». Sobretot tenint en compte que han fitxat un jugador que ha estat a l’NBA, Nikola Mirotic. «Ho ha fet bastant bé a l’NBA i ara ha decidit venir a aquí a un nou projecte i nosaltres estem encantats. Esperem que ens ajudi a guanyar moltes coses», va exposar.

A qui no li fa tanta gràcia el fitxatge és a Llull. Sobre Mirotic va confessar que «ens ha sorprès una mica, ha estat la notícia bomba de l’estiu. És un gran jugador i un reforç molt bo per a ells, i un repte més per a nosaltres». Tot i això, el Reial Madrid no es pot queixar quant a fitxatges tenint en compte que Laprovittola vestirà de blanc aquesta temporada. «Tothom sap com juga, la qualitat que té. És un jugador que acaba de ser MVP de la temporada regular, fita que no és fàcil i segur que ens aportarà moltes coses positives», va apuntar.

El que està clar és que la temporada 2019-20 es preveu entretinguda. Però abans toca afrontar el repte del Mundial de la Xina. En aquest sentit, Llull va afirmar que està «content d’estar un any més dins de la llista per anar al Mundial, estic molt il·lusionat». Tot i les renúncies de jugadors importants, Navarro va comentar que «crec que hi ha molt bon equip, hi ha algunes baixes, com ja sabeu, però els que estan segur que ho deixen tot. Tenen equip per aspirar a estar a dalt de tot».

Així mateix, el jugador del Madrid va valorar que «any rere any competim al màxim i de vegades hem tingut baixes per lesió i hem seguit competint i arribant lluny. Això és el que volem fer aquest any, anar partit a partit i arribar el més lluny possible. També volem intentar classificar-nos pels Jocs Olímpics de Tòquio».

Un repte important tenint en compte que Llull ha tingut dues temporades complicades per lesions. En aquest sentit, va assegurar que «intentaré donar el màxim, com faig sempre, i jugar al 100%. Vull aportar el meu granet de sorra per arribar el més lluny possible».