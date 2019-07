L’Excalibur Race s’aproparà al centre per fer-la més atractiva

L’Excalibur Race tindrà el 15 de setembre les mateixes distàncies que edicions anteriors: 12 i 5 quilòmetres, però la diferència serà que es passa de Naturlandia a un recorregut mixt de muntanya i asfalt pel centre de la parròquia d’Escaldes-Engordany. El conseller d’Esports escaldenc, Jordi Ventura, es va mostrar molt satisfet pel canvi d’escenari i va comentar que «es busca centralitzar pel nucli urbà aquesta prova perquè el públic pugui seguir el recorregut i, a més, els establiments com restaurants o hotels tinguin una bona afluència».

Aquesta és el motiu pel qual l’Excalibur Race s’ha mudat a Escaldes-Engordany. El recorregut mixt de muntanya i centre urbà la farà molt més atractiva, segons els organitzadors, tant pels mateixos corredors, com pels patrocinadors i pel mateix públic assistent. Els organitzadors tenen una previsió d’arribar als 600 participants, a causa del treball de captació que han portat a terme, majoritàriament per Catalunya. Tot i això, ja es marquen nous reptes: «volem arribar també a França i ja hem començat a treballar per estar vinculats a la lliga francesa, com ho estem amb l’espanyola». En l’edició passada es va arribar als 400.

A partir de les 10 del matí, es durà a terme la primera de les sortides de la de 12 km, de la categoria Elit; després sortirà l’Elit ocra, i seguidament sortiran les categories Edge Group i Open. Cap a les 11.30 hores es donarà la sortida a les curses de 5 km i després les infantils.