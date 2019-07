La selecció lluitarà a les semifinals contra Suïssa

La selecció absoluta d’hoquei continua la seva gesta als World Roller Games, on està lluitant per aconseguir emportar-se el títol del Mundial B. Ahir va aconseguir superar el Brasil per 3-9 en un partit que, tal com va indicar el seleccionador Climent Padrós va ser «molt seriós. El Brasil és una selecció molt potent que té grans jugadors, que tenen molta tècnica individual i que defineixen molt bé davant de porteria». «La primera part ha estat de tu a tu. L’hem acabat amb un 2-3. A la represa, hem pujat la intensitat en defensa, els hem anat a buscar a dalt, hem recuperat moltes pilotes a mitja pista, ells no ens generaven perill... En línies generals estem molt contents d’aquesta victòria».

Avui toca jugar contra Suïssa a les 19.30 hores. «Serà un partit complicat perquè són jugadors molt físics i que generen molt», va comentar Padrós.