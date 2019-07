El gran cop georgià

Han lluitat fins al final. Ja se sabia que els georgians eren els favorits del partit entre el Dinamo Tbilissi i la UE Engordany que s'ha disputat avui al vespre, però els andorrans han mostrat un esperit fort davant d’un equip superior en tècnica i forma física. Els escaldencs eren l’espigó de la platja que es veu superat per l’aigua un dia de fort onatge. I les d'avui eren, com a mínim de sis metres d’alçada.

El partit s'ha posat de cara dels georgians tot just començar. Al minut 5 el Bouharma perdia la pilota a prop de l’àrea i els nervis feien que cometés una falta sobre Kutalia. Bouharma veia la primera groga del partit, una falta que obriria el marcador. Coca va intentar aturar el xut de Ninua amb la mà, però la pilota va acabar al final de la xarxa. El Dinamo Tbilissi aconseguia un gol ràpid que els donava seguretat. De fet, un minut més tard tornaven a xutar a porta. Els georgians jugaven amb determinació i generaven perill. La pressió del rival era evident però els andorrans intentaven tancar-se en defensa.

El Dinamo havia decidit instal·lar-se prop de l’àrea i les poques jugades que apropaven l’Engordany a la porteria contrària es dissolien com una pastilla efervescent a mesura que passa temps a l’aigua. Al minut 20 arribava el segon gol dels locals. Un golàs. Una assistència de Kimadze anava a parar als peus de Kukhianidze. Aquest xutava des de fora de l’àrea i Coca gairebé no ha tingut temps de veure la pilota. El partit es complicava però els andorrans tenien ganes de lluitar. L’objectiu era competir i el tàndem Fabio Serra - Gómez ho intentava per la banda. Llàstima que la centrada de Gómez va arribar massa tard, quan ja era massa a prop de la línia del final del camp.

Els georgians seguien exercint pressió ja fos gràcies a faltes comeses pels escaldencs o a través de xuts llargs. Però l’Engordany intentava seguir lluitant. Tallaven les jugades i refusaven centrades. Arribava la mitja part amb el 2-0 a l’electrònic. Una primera part on els georgians havien tingut 11 ocasions de gol i l’Engordany cap. A la represa no va canviar la dinàmica, és més, la marea va pujar i s’ho va endur tot al seu pas.

Al minut 53 l’Engordany feia el primer xut a porta. Aguéro li passava la pilota a Lafont, però el porter l’aturava sense dificultats. 10 minuts més tard arribava el tercer dels georgians. Bouharma tornava a cometre una falta que acabava amb un gol del rival. La sensació de déjà vu era real. Ninua tornava a ser l’encarregat de treure-la, però en aquest cas no va ser un xut directe. La centrada arribava a Kutalia, que li donava amb el cap, i Kavtaradze s’assegurava que la pilota acabés a la porteria acompanyant-la amb el peu. 3-0. A partir d’aquest moment no hi va haver aturador.

Al 69 Aguéro concedia un penal a l’equip rival per una falta a Kimadze. Penal, una mica polèmic perquè la jugada no va ser clara, però penal que xutava Kutalia a l’estil Panenka i que provocava el 4-0. I al 71 arribava la maneta dels georgians. Zaria era l’encarregat de fer l’assistència que va rebre de bon grat Kukhianidze. El jugador del Dinamo feia un xut baix creuat que acabava, una altra vegada, al final de la porteria. Els locals estaven sotmetent els andorrans a una tortura. I encara no s’havia acabat, encara tenien ganes de fer més sang. Al minut 80 era Rukhaia l’encarregat de fer l’assistència que aniria als peus de Zaria. I, d’aquí a la xarxa, provocant el 6-0 final.

Un 6-0 que deixava els escaldencs fora de la competició malgrat que encara s’hagi de disputar el partit de tornada a casa el dijous de la setmana que ve.

El vestidor, amb Filipe Busto: «L’estratègia se’ns ha desmuntat»

Amb només 20 minuts de partit els georgians han aconseguit establir en 2-0 al marcador. En aquest sentit, Busto va indicar que «teníem una estratègia plantejada per a aquest partit però que et marquin un gol en els primers minuts et condiciona molt. Les dues primeres ocasions que han tingut han acabat s’han formalitzat en gol i se’ns ha desmuntat l’estratègia que teníem plantejada». Els escaldencs havien estudiat el rival i sabien que eren forts. «És un equip que venia d’una ratxa molt positiva a la lliga, amb set victòries consecutives, i aquest fet et dona confiança. No ens ha sorprès el que ens hem trobat al camp, sabíem que tenien bons jugadors, l’equip és bastant competent»