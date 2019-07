Esteve i Vila preparen les curses del Blink Festival

Irineu Esteve, Carola Vila, i els joves Quim Grioche i Ona Ferrando van realitzar la setmana passada una estada de concentració a Castellar de n’Hug, al Berguedà (Catalunya). Durant aquesta, l’equip andorrà d’esquí de fons va treballar els aspectes físics de la pretemporada. L’entrenament va consistir en sessions de roller-ski, ciclisme, físic i força, seguint les dinàmiques de les concentracions en sec. Ahir l’equip va passar per Barcelona per fer revisions mèdiques i torna al Principat per continuar amb la preparació a casa, abans del viatge de Noruega per disputar el Blink Festival de roller-ski. En aquest cas, seran Carola Vila i Irineu Esteve els que viatjaran al país nòrdic. Seran allà del 26 de juliol al 3 d’agost. El Blink Festival es disputa del 31 de juliol al 3 d’agost, amb la participació en la prova dels 60 km clàssic i la Lysebotn Opp (pujada).