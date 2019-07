El Pas de la Casa torna «per fi» a la «total normalitat»

«Igual que sempre parlem quan ens volem queixar, ara parlem perquè estem molt agraïts al Govern d’Andorra i als esforços que ha fet per ajudar-nos a pal·liar les pèrdues des que va haver-hi l’esllavissada», va manifestar orgullós el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier.

Segons va explicar, la localitat encampadana està «per fi» tornant a «la normalitat» i els «visitants pugen molt contents pel bon estat en què ha quedat la carretera». «Tothom celebra arribar al Pas en 20 minuts», va assegurar el comerciant, tot recordant l’odissea que suposava arribar-hi fa un parell de mesos quan la frontera francoandorrana va haver de tancar per motius de seguretat. Tot i que encara no tenen previsions de vendes, Carrier sí que va afirmar que esperen que l’estiu sigui «bo» i que es corri la veu entre els veïns francesos «perquè tornin a venir a comprar».



Cal recordar que a finals d’abril una esllavissada va obligar a tancar en el seu pas per la frontera de Porta la carretera RN22 durant més de 15 dies. El Govern andorrà i el Comú d’Encamp, juntament amb la prefectura de la regió d’Occitània, van unir esforços per intentar reobrir la via en la màxima brevetat possible i atraure visitants al Pas a través de campanyes de consum, tant nacionals com internacionals.



Finalment, la carretera va obrir el dia 15 de maig, però fins ara «el poble no ha acabat de remuntar», en paraules de Carrier.