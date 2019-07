Les autònomes ja poden acollir-se a les 20 setmanes de baixa maternal

Totes les treballadores per compte propi que actualment es troben de baixa per maternitat poden, si ho volen, ampliar de 16 a 20 les seves setmanes de descans. Així ho va resoldre la CASS fa unes setmanes, gràcies a la insistència d’Eva Sànchez, una fisioterapeuta autònoma que acaba de donar a llum el seu segon fill, i que fa un parell de mesos va denunciar públicament que el seu col·lectiu, a diferència del de les assalariades, no podia acollir-se al nou codi de Relacions Laborals que permet fins a cinc mesos de baixa maternal. I és que en un principi, segons el text legislatiu, aquesta ampliació només estava contemplada per «a persones emmarcades en el règim d’assalariats», mentre que s’especificava que «els treballadors per compte propi gaudiran dels mateixos drets a partir del 17 de setembre».

Davant la indignació, Sànchez va acudir a la CASS però l’única justificació que li van donar va ser que la parapública «es limitava a fer complir la llei». Va ser aleshores quan va decidir trobar-se també amb el raonador del ciutadà, Marc Vila, a qui li va sol·licitar la seva intervenció per aconseguir que assalariades i autònomes tinguessin els mateixos drets en quant a descans maternal. Després de les accions pertinents, l’1 de juliol la CASS va informar el raonador que en una reunió celebrada el 25 de juny, el seu Consell d’Administració havia acordat ampliar fins a 20 setmanes la durada del període de descans amb caràcter retroactiu a l’entrada en vigor de la llei, el 31 de gener d’enguany, de manera que Sànchez s’hi podia acollir automàticament.

Tot i haver sentit «una alegria immensa» i assegurar que «la lluita va valdre la pena», Sànchez va lamentar que en el moment de redactar la nova llei no s’hagués tingut en compte les persones que, com ella, havien iniciat la baixa maternal abans de l’entrada en vigor del text.

«Un descuit»

En aquest sentit, la mateixa directora de la CASS, Joaquima Sol, va reconèixer a EL PERIÒDIC que «va haver-hi un descuit i no es va redactar una disposició transitòria que digués què passava amb aquestes dones». Arran d’això, tal com va recordar Sol, va haver-hi moltes denúncies i finalment, el canvi es va valorar jurídicament. «Després d’estudiar-se detingudament, el Consell d’Administració de la CASS va decidir que la persona que hagués iniciat una baixa anterior a la data d’entrada en vigor de la nova llei, però que el dia que entrés encara hi continués, podria acollir-se al nou codi de Relacions Laborals i, per tant, disposar de 20 setmanes de baixa», va argumentar Sol. Ara bé, el perquè de la distinció entre treballadores en plantilla i treballadores per compte propi no va quedar clar, ja que, en paraules de la directora de la CASS, «quan es va fer la modificació del text, el legislador només va pensar en les persones que tenen un contracte d’assalariades».

Amb tot, Sol va assegurar que «quan ens vam adonar, vam fer la modificació immediata» i va afirmar rotundament que a dia d’avui «totes les mares, autònomes i assalariades que estan de baixa, poden gaudir de 20 setmanes» de descans per estar amb el seu nadó.