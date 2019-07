La Fiscalia no recorrerà l’absolució de Besolí i Rosell

La fiscalia de l’Audiència Nacional no recorrerà davant del Tribunal Suprem la sentència que va confirmar l’absolució de l’exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí, l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, i altres quatre acusats de delictes de blanqueig i organització criminal, segons va informar Europa Press.

Ahir divendres vencia el termini perquè la fiscalia recorregués al Suprem la sentència de l’Audiència Nacional que el passat 3 de juliol va confirmar la Sala d’Apel·lació, que va ordenar l’absolució dels sis acusats davant el dubte raonable que les operacions econòmiques objecte de la querella fossin en realitat transaccions lícites.

La fiscalia havia recorregut aquell primer pronunciament per entendre que no s’havien valorat adequadament les proves i que el tribunal havia motivat la seva decisió de forma «insuficient i irracional», ja que en lloc d’absoldre per una interpretació de la llei favorable als acusats, l’estava fent per un dubte l’origen del qual no justificava.

No obstant això, la Sala d’Apel·lació va donar la raó al primer tribunal en contra de la postura del Ministeri Públic i va adduir que la sentència absolutòria partia d’«un raonament coherent, integrant tots els elements de prova» disponibles i construint un relat dels fets «en què atorga major versemblança a certes proves i indicis que li inclinen per la versió exculpatòria». Cal recordar que en aquesta causa l’única acusació era l’exercida per la Fiscalia, que demanava sis anys de presó per a Besolí i Rosell, així com multes milionàries.

Així doncs, un cop confirmada l’absolució, els representants de Besolí i Rosell tenen via lliure per emprendre accions legals per reclamar els danys i perjudicis causats. L’advocat andorrà i l’empresari català van transcórrer 21 mesos en presó preventiva, des del 25 de maig de 2017 fins al 27 de febrer, i no van obtenir la llibertat amb mesures cautelars fins dos dies després que s’iniciés el judici.