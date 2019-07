Les feministes reclamen mesures de conciliació familiar i laboral

Les associacions feministes ahir van reaccionar a les dades de natalitat que el CRES va fer públiques el passat dijous reclamant mesures per fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral. L’any 2018 la taxa de natalitat va ser de 6,8 naixements per cada 1.000 habitants mentre que l’índex de fecunditat d’un fill per dona, unes dades que es troben per sota de la mitjana de la UE i els països de l’entorn.

«Ara mateix és molt difícil tenir fills a Andorra i molts joves no arriben ni a plantejar-s’ho tal com estan les coses», va lamentar la membre d’Acció Feminista, Antònia Escoda, en declaracions a aquest rotatiu. Més enllà d’apuntar al gruix important de població immigrada, que moltes vegades es troba sense el suport familiar a l’hora de tenir fills, Escoda va criticar la falta de conciliació entre la vida familiar i laboral. «Aquí tenim pocs horaris d’oficina i la majoria dels llocs de treball són del sector de serveis, com el comerç i l’hoteleria, però no existeixen mesures d’acord amb aquest model de país», va denunciar.

Els col·lectius feministes afirmen que el cost de vida també és un obstacle a l’hora de decidir ser mares

Tal com ja han reiterat en múltiples ocasions des d’Acció Feminista, consideren que cal ampliar tant el permís de maternitat com el de paternitat i fer-lo de sis mesos i intransferible per a tots dos progenitors. «Això seria un plus i permetria evitar que els infants hagin d’anar a la llar d’infants abans de l’any», va puntualitzar Escoda. De la mateixa manera, va reclamar que hi hagi llars d’infants obertes tots els dies de l’any, com ja succeeix al Pas de la Casa. «Seria el més lògic si els comerços, els hotels i els restaurants també obren tots els dies de l’any», va argumentar la feminista tot ressaltant que ja hi ha punts positius com la qualitat del sistema educatiu i l’oferta d’activitats extraescolars.

Cost de vida

Des d’Stop Violències, la seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va indicar que un altre dels problemes és el cost de vida. «La gent no arriba a finals de mes pels baixos salaris i els preus de l’habitatge», va posar de relleu. «Si amb prou feines les parelles poden sobreviure, com cobriran les despeses d’un tercer membre?», va qüestionar Escoda tot reclamant que «el país aposti per facilitar les coses». De fet, la presidenta d’Stop Violències va explicar que hi ha moltes dones en edat fèrtil que estan marxant del país mentre que les que es queden i tenen fills aquí no aconsegueixen qualitat de vida. «I les mares solteres també tenen problemes, ja que la reproducció assistida no està coberta per la CASS i tampoc reben cap tipus d’ajuda», va alçar la veu Cortés.

Sense alarma

El Govern no va mostrar-se massa preocupat per les baixes xifres de natalitat. De fet, el portaveu de l’Executiu, Eric Jover, va voler destacar que la millora de l’economia s’està traduint en aspectes com una major oferta de llocs de treball i una disminució de la taxa d’atur. «Això és important i pot empentar una família a decidir fer el pas d’ampliar-la», va subratllar Jover. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, va indicar que les dades publicades no són «motiu d’alarma» i va ressaltar que «el factor de la immigració, que sempre s’ha utilitzat com a palanca a Andorra, pot ajudar a corregir en gran mesura els efectes perversos d’aquestes dades de natalitat».