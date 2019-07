El Govern reitera que ja busca solucions al preu de l’habitatge

El Govern ahir va reiterar que està treballant en el problema de l’habitatge després que el CRES exposés, en el marc de la presentació dels resultats de l’Observatori corresponent al primer semestre del 2019, que es tracta d’una de les principals preocupacions de la ciutadania en l’actualitat. «El CRES ens demostra que aquesta preocupació continua creixent i no ho podem negar; per això estem fent accions com crear la Taula Nacional de l’Habitatge», va recordar el ministre Portaveu, Eric Jover.

En aquest mateix sentit, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, va manifestar que «el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, té clar que s’ha de treballar el màxim de ràpid possible» i va avançar que «després de Meritxell començaran a estudiar-se d’altres mesures per fer front al problema i impulsar-ne de noves abans de finals d’any».

Des dels diversos grups parlamentaris, van posar de relleu que ja havien copsat des de fa mesos la preocupació de la ciutadania per l’habitatge i que l’únic que ha fet l’Observatori del CRES és constatar aquesta tendència. «Això demostra que és un tema candent i que cal dedicar-hi tots els esforços», va destacar la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, tot insistint que la proposició de llei que acaben de presentar des del PS en matèria d’habitatge «donarà una entrada d’aire a la resolució d’aquest problema». El president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, en canvi, va exigir «un diagnòstic clar» sobre la problemàtica abans de prendre cap decisió sobre les mesures que poden adoptar-se.