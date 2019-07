Doctor Prats i un tribut a Queen, caps de cartell a Escaldes

Escaldes-Engordany celebrarà la seva Festa Major del 24 al 27 de juliol. En el programa d’activitats hi ha concerts que centraran l’apartat musical, com els de Doctor Prats o Momo, una banda de tribut de Queen. L’Esbart Santa Anna també tindrà el seu protagonisme, amb l’estrena de l’espectacle Pinzellades.

L’actuació que tancarà l’esdeveniment, diumenge a la una de la matinada a l’aparcament dels Veedors, serà la de Momo, banda que ret homenatge als populars Queen i que compta en el seu repertori amb tots els grans èxits del grup encapçalat per Freddie Mercury. Una oportunitat per a tots els fans i nostàlgics per sentir en directe cançons que són ja uns clàssics. Serà un concert que «preveu agrupar un gran nombre de persones», indicava el conseller de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch. L’altra gran cita musical serà la de Doctor Prats, a les 00.30 hores de divendres. És un dels grups del panorama català amb més volada, i sobre l’escenari portaran com és habitual les seves cares pintades mentre mostren el seu un repertori amb una gran varietat d’estils. El seu èxit el va portar dies enrere a tancar el programa del Canet Rock.

Benchluch també va destacar que «any rere any el públic va en augment», tot i que en «aquesta ocasió no és tan important com l’anterior, en la qual se celebrava el 40è aniversari de la festa, l’èxit està assegurat». El programa també consta d’altres actuacions musicals, com la de Los40 Tour, Bemba Saoco, Dr. Brujo i A lo cubano, o els balls de tarda i nit amb les orquestres Tropikana i Energy, aquestes dues al Prat del Roure. Les havaneres vindran a càrrec del grup Cavall Bernat. La Festa Major «estarà formada per un gran nombre d’actuacions i balls tradicionals que, d’alguna manera, formen part de la història de la parròquia i del país», demostrant que «està més viva que mai». El comú ha fet el programa d’activitats juntament amb Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany. Totes les actuacions són gratuïtes.

L’Esbart Santa Anna comptarà amb un paper destacat, presentant l’espectacle Pinzellades. «Serà un festival que recull molts balls que ja tenim per iniciar de cara a l’any que ve una sèrie d’actes pel 70è aniversari del nostre esbart», exposava, José Martín, president de l’entitat. En aquest període portaran a terme diverses accions i actuacions «per involucrar tot el poble d’Escaldes especialment i totes les persones que estiguin relacionades amb l’Esbart Santa Anna directa o indirectament» en les set dècades de l’entitat. Benchluch va remarcar la seva trajectòria: «Seria impossible dur a terme un esdeveniment tan gran sense ells».