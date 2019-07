El compte enrere

Queden 70 dies pel primer partit de l’EuroCup. I, encara que sembli que falta molt, la competició se sent més a prop després que ahir se celebrés el sorteig. I ja se sap que el MoraBanc Andorra es trobarà amb nous rivals, cares conegudes i hi haurà una retrobada amb Ennis, concretament en el primer partit del calendari, que serà el 2 d’octubre a Mònaco. El club tricolor ha quedat enquadrat en el grup A de la competició i jugarà contra el subcampió de la lliga grega, el Promitheas Patras, que debuta a la competició europea després de fer una temporada brillant. El segon rival que va sortir va ser el Maccabi Rishon LeZion, que també experimentarà la seva primera experiència a l’EuroCup. Però el MoraBanc també es creuarà amb cares conegudes.

En el mateix grup hi ha el Ratiopharm Ulm, un oponent al qual ja es van haver d’enfrontar la temporada passada i on hi va haver una victòria local a cada partit. Els dos noms que sortirien després del club tricolor serien d’equips forts. El primer, l’AS Mònaco, semifinalista de la lliga francesa i rival de la temporada passada també amb una victòria local a cada enfrontament. Els monegascos comptaran amb Dylan Ennis aquesta temporada i de ben segur que la retrobada serà especial, ja que el somriure d’Ennis va estar un dels trets característics dels tricolors durant tot el curs passat. La Virtus Segafredo de Bolonya era l’últim rival a sortir del bombo. Un club que és història pura del bàsquet europeu que té el propòsit de reeditar grans moments com així ho demostra la seva victòria a l’última Basketball FIBA Champions League la temporada passada.

En definitiva, la fase regular de la competició europea es planteja molt interessant i de ben segur que hi haurà sang en la lluita per les primeres quatre posicions que conduiran al Top16. Sobre el grup en el qual es troba el MoraBanc, el director general del club va indicar que «ens ha tocat un grup amb equips nous a la competició, dos coneguts de l’any anterior i un clàssic com la Virtus. És un grup atractiu i l’afrontarem amb molta il·lusió i l’experiència que tenim d’aquestes dues temporades. Intentarem ser competitius i repetir la gesta de l’any passat».

Així mateix, el president Gorka Aixàs va expressar que «és un grup competitiu, com el de la temporada passada però l’afrontem amb una mica més de recorregut i ens ho prendrem fase a fase. Sabem que la regular serà tan dura com ens suggereixen els noms dels equips». Pel que fa als desplaçaments, va apuntar que «a priori sembla que seran més assequibles, però ja veurem».

Per últim, el tècnic Ibon Navarro va valorar que «crec que, tenint en compte que a l’EuroCup hi ha un nivell molt elevat, en els primers bombos ens han tocat els rivals menys difícils, que no vol dir que siguin fàcils, però seran els viatges molt complicats perquè ens haurem de desplaçar a Grècia i Israel. En els altres, ens han tocat oponents molt complicats, les opcions més fortes i el Virtus té molt potencial. Ens ha tocat un grup apassionant i podrem tenir a Andorra dos equips que tenen un nivell molt alt com són Mònaco i Ulm. Ens espera una primera fase igualada i vibrant però podem optar al Top16».

El calendari

2 d’octubre AS Mònaco - MoraBanc Andorra

9 d’octubre MoraBanc Andorra - Ratiopharm Ulm

16 d’octubre Virtus Bolonya - MoraBanc Andorra

23 d’octubre Rishon LeZion - MoraBanc Andorra

30 d’octubre MoraBanc Andorra - Patras

6 de novembre MoraBanc Andorra - AS Mònaco

13 de novembre Ratiopharm Ulm - MoraBanc

20 de novembre MoraBanc Andorra - Virtus Bolonya

11 de desembre MoraBanc Andorra - Rishon LeZion

18 de desembre Patras - MoraBanc Andorra

L’UCAM Múrcia presenta una oferta per Rafa Luz

Ja sabia que l’UCAM Múrcia estava interessat en Rafa Luz. De fet, hi havia un preacord. És per això que, quan el MoraBanc Andorra va sotmetre el jugador al dret de tanteig, el base es va mostrar molest a les xarxes. En aquest context, dijous el club murcià va presentar una oferta pel jugador brasiler i l’equip tricolor disposa de cinc dies naturals per prendre una decisió. Per tant, el MoraBanc té fins al dimarts 16 de juliol a les 23.59 hores per decidir si igualarà o no l’oferta.

Luz acumula 227 partits a la Lliga Endesa després de debutar a la competició la temporada 2009-10 de la mà de l’Unicaja. A més del conjunt de Màlaga, també ha jugat al Granada, Alacant, Obradoiro i Baskònia abans de disputar el curs 2018-19 amb el club del Principat. Les xifres de Luz de la campanya passada van ser de 5,4 punts de mitjana, 2,5 assistències i 6,9 de valoració.