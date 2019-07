Luz i la pista on jugava quan era adolescent

Els primers passos en un esport sempre es recorden. Les primeres cistelles, les assistències i els riures jugant amb els amics del barri. Per a Rafa Luz no va ser diferent. Quan el brasiler era adolescent jugava a una pista de Jundiaí, concretament al barri de Vila Hortolandia. El jugador va explicar que «quan tenia 14 o 15 anys hi anava a jugar i avui dia encara hi vaig dos dies a la setmana quan estic de vacances. Hi ve gent de totes les edats, fins i tot s’anima alguna noia, però la majoria tenim entre 20 i 30 anys». És per això que a Luz li sabia greu veure l’estat deplorable en què es trobava la pista. «Feia 20 anys que l’ajuntament no feia cap reforma a la pista i enguany hem aconseguit que arreglessin el terra, el tancat i la il·luminació; però no van canviar les cistelles ni van repintar. Som molts els que seguim fent pachangues allà», comentava.

Tot i que la pista depèn de l’ajuntament, cada vegada que s’ha hagut de fer alguna modificació, han estat les 65 persones aficionades al bàsquet les encarregades d’impulsar-ho. «Ja hem fet dues reformes però la inversió d’aquest any era massa gran», per això ha estat el consistori qui s’ha fet càrrec de la despesa més gran.

Ara, el base ha decidit fer un sorteig de l’equipació del MoraBanc i de la selecció brasilera, així com d’una panera i de vambes, per recaptar fons i així acabar d’arreglar el terreny de joc. Per a fer-ho necessiten uns 2.000€. «De moment hem aconseguit la meitat perquè a l’hora d’ajudar són pocs els que realment hi estan disposats. Però jo assumiré l’altra meitat», va exposar el jugador. «La intenció és celebrar algun torneig més endavant per intentar recuperar la resta».

Una iniciativa que farà que la pista on Rafa Luz va fer els seus primers passos com a jugador torni a la vida i pugui seguir veient créixer futures estrelles brasileres.