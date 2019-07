Andorra es guanya el bitllet a la final del Mundial

La selecció absoluta d’hoquei ho va tornar a aconseguir. Ha sumat una victòria més als World Roller Games que s’estan disputant a Barcelona aquesta setmana. I és que, dels cinc partits que han disputat, només n’han perdut un. El rival del matx d’ahir era Suïssa, i van guanyar a l’últim minut, en un final taquicàrdic on van remuntar gràcies a Gerard Miquel.

El jugador Llorenç Miquel va explicar que van «començar guanyant per 1-0 amb un xut d’Oriol Antequera. Però abans d’anar a la mitja part ells es van alçar 1-2, i ha estat un resultat que ha aguantat una estona. Hem aconseguit empatar a 2 i pocs segons després ens han fet el 2-3 un altre cop. Un resultat que també s’ha mantingut una bona estona. Després ens han expulsat a L’Arnau Dilmé, i quan semblava que el partit es posava complicat perquè érem un menys, Gerard Miquel ha marcat dos gols més, l’últim l’ha fet quan només quedaven 40 segons. Quan faltaven 25 segons pel final, ha acabat el temps de penalització i ja tornàvem a ser quatre per defensar el resultat. Al final ho hem aconseguit», comentava emocionat.

«Ha estat un partit molt seriós, hem jugat molt bé i hem sabut competir tant quan anàvem bé com quan anàvem malament. Al hoquei quan falten cinc minuts pot passar de tot», explicava. El jugador es va mostrar satisfet amb el rendiment de l’equip durant tota la competició: «L’objectiu era anar pas a pas. Un d’ells era arribar a la final, que ens classifica entre les 10 millors seleccions de tot el món. Demà [avui] afrontem el partit anant a buscar la medalla d’or». «Vindrà molta gent a veure’ns. No juguem a casa però vindran amics i tindrem més afició nosaltres. Vindran amb els bombos i les banderes. Tenim el factor públic i pista a favor».

Està clar que afronten la final amb moltíssima energia tot i l’acumulació de partits. «Després d’una setmana competint cada dia, el desgast es deixa notar, i demà haurem de guanyar sent molt intel·ligents i intentant dominar el màxim d’estona possible», concloïa.