L’Inter Escaldes es reforça amb tres internacionals

L’Inter Club d’Escaldes va anunciar ahir l’acord amb tres jugadors de vasta trajectòria a la selecció absoluta d’Andorra: el porter José Antonio Gomes i els migcampistes Marc Pujol i Emili Garcia.

José Antonio Gomes és el porter titular de la selecció andorrana. El partit contra França va ser la internacionalitat número 56 del porter, que compta amb experiència en clubs com SE Eivissa i el RCD Carabanchel.

Marc Pujol és un històric dins de l’equip nacional, acumula 82 partits amb la Tricolor, en algunes ocasions com a capità. El migcampista va jugar en clubs com el CE Balaguer, l’FC Santboià i l’FC Andorra, on va aconseguir el títol de la Primera catalana el curs passat.

També va aixecar la copa de campió el defensa Emili García, que també pot jugar com a migcampista. Emili ha estat en 44 partits amb l’absoluta d’Andorra i inclou dins de la seva trajectòria els clubs francesos ES Pennoise i US Le Pontet.