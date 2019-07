L’handbol vol protagonisme als Jocs d’Andorra 2021

La cita d’Andorra 2021 ja està marcada en vermell al calendari. Seran els tercers Jocs dels Petits Estats que acollirà el Principat i el Comitè Olímpic Andorrà ja està treballant en la seva organització. Però, malgrat que les disciplines esportives que hi seran representades s’escullin amb quatre anys d’antelació, n’hi ha una de nova que reclama tenir el seu protagonisme: l’handbol.

El president de la Federació Andorrana d’Handbol, Gerard Pifarré va explicar que «no podem entrar a la competició perquè no vam presentar una proposta quan tocava, però volem estar presents als Jocs dels Petits Estats». És per això que, paral·lelament, volen fer un torneig d’exhibició on estarien convidats els nou països participants en els Jocs. «Els presidents de les federacions vam demanar a la federació internacional i a l’europea una ajuda per sufragar les despeses de viatjar i de celebrar la competició. En funció de l’import, sabríem quants països hi podrien participar. San Marino no té federació d’handbol però els altres vuit països hi estarien interessats», va indicar. I l’objectiu és clar: que l’handbol sigui disciplina dels Jocs dels Petits Estats de Malta 2023 o, a tot estirar, de Mònaco 2025. Tot i això, Pifarré no veu complicat poder «desfilar a Andorra 2021 perquè així els esportistes tindrien la seva representació encara que no optin a medalla».

Bakú 2019

El COA va presentar la delegació que participarà en el Festival Olímpic de la Joventit Europea (FOJE) de Bakú 2019 que es disputa del 21 al 27 de juliol. Enguany hi haurà cinc atletes de tres disciplines. Així doncs, en atletisme competiran Arnau Roig i Carla Marsol; en gimnàstica artística, Joan Prat; i en natació ho faran Aleix Férriz i Anna Isal. H