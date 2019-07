La Font Blanca continua al calendari de la Copa del Món

La Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF per les seves sigles en anglès) va presentar ahir el calendari de la temporada 2019-20. Enguany hi haurà cinc etapes de la Copa del Món i les curses se celebraran a França, Andorra, Alemanya, la Xina i Itàlia. L’encarregada d’obrir la competició serà la prova que es disputarà a Aussois (França) el 20 i 21 de gener i que donarà pas a la mítica Font Blanca que es disputarà el 25 i 26 de gener a Andorra. El 8 i 9 de febrer serà el torn de Berchtesgaden (Alemanya) i el 19 i 20 del mateix torn els corredors hauran de viatjar a la Xina, a l’estació de Zhangjiakou. L’última competició del circuit se celebrarà a Itàlia, a Madonna di Campiglio.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació