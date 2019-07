Cinc pobles del Pallars reben la certificació de turisme familiar

La consellera d’empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va entregar el cap de setmana la certificació turística Natura i Muntanya en Família a Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí i Baix Pallars (Lleida), segons va explicar l’agència Europa Press.

A l’acte també hi van assistir els alcaldes d’aquests cinc municipis i el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, i el director de l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, David Font, tal com va informar la Conselleria a través d’un comunicat.

La consellera també va fer entrega de les plaques acreditatives als 45 establiments dels municipis i punts d’interès turístic d’aquesta marca: un total de 21 allotjaments turístics, 11 empreses d’activitats, dues agències de viatges, vuit restaurants, una oficina d’informació turística, un centre d’interpretació i l’estació d’esquí de Port Ainé.

Chacón va afirmar que aquestes destinacions «són un dels projectes prioritaris i estratègics en la promoció turística de Catalunya» i va destacar que aquesta certificació és un element de màrqueting que permet a les destinacions posicionar-se i diferenciar-se d’altres destinacions europees.

La consellera va agrair tant al sector públic com al privat «el seu alt grau de compromís, així com l’esforç per adaptar-se a les exigències» d’aquesta certificació i va assegurar que ha estat un exemple de col·laboració.

La destinació turística familiar de Pirineus-Noguera Pallaresa té una superfície de 343,79 quilòmetres quadrats, distribuïts a banda i banda del riu Noguera Pallaresa, amb 37 nuclis de població situats entre el Vall de Baiasca, el Vall de Romadriu, el Vall d’Àssua, i el Vall de Siarb.

També compta amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu; el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’estany de Sant Maurici, així com les rutes literàries de la Vall d’Àssua i el Batlliu, el camí natural de Sort i la Vall d’Àssua, i els estanys d’alta muntanya com els de Mainera.