Un segon grup de refugiats arribarà al país al setembre

El mes d’octubre van arribar a Andorra dues famílies refugiades procedents de Síria i que estaven exiliades al Líban, per començar una nova vida al país. Un fet que va ser possible gràcies a l’aprovació de la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, el març de l’any passat, i el posterior corredor humanitari coordinat amb la comunitat de Sant Egidi, amb qui es va establir un acord pocs mesos després.

Però el compromís d’Andorra amb la comunitat internacional és el d’acollir vint refugiats, i de moment amb aquestes dues famílies només s’ha complert amb set persones. Les restants, o almenys una part d’aquestes, està previst que arribin aquest mes de setembre, segons va confirmar el responsable d’Immigració de la comunitat de Sant Egidi, Xavier Vidal.

Vidal va explicar que s’està treballant amb el perfil de les famílies que podrien encaixar amb aquest corredor fins a Andorra, i que la idea era que ja poguessin venir a l’estiu. Però el temps se’ls ha tirat a sobre i finalment s’activarà el procés al setembre, va informar l’ANA. Vidal va exposar que, en principi, seran dues famílies, la mateixa xifra que la dels primers refugiats que fugien del conflicte bèl·lic sirià. Per tant, és força probable que aquest setembre no s’assumeixi la totalitat de les tretze persones refugiades que falten, i caldria per tant un nou procés per acabar-ho de completar.