Una desena d’alumnes per al nou Batxillerat Internacional

Les mares autònomes també tenen 20 setmanes per maternitat

Igual que el Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), el Batxillerat Internacional està basat en competències, fet que va comportar que l’adaptació hagi estat senzilla. «La majoria són els mateixos i només han necessitat l’afegit de les demandes del Batxillerat Internacional», va afirmar Canals. Aquesta ha estat «una de les motivacions per alinear-nos», va reconèixer, donat que «no comportava dificultats afegides».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació