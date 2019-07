El parc de l’Església rep oficialment el nom d’Anita

El parc de l’Església de la Massana s’anomena oficialment des d’ahir el parc de l’Anita. El canvi de nomenclatura és fruit de l’Homenatge al Ciutadà que en la seva desena edició s’ha dedicat a aquest espai públic. Tot i així, els massanencs no tindran cap dificultat per interioritzar el nou nom perquè tothom ja coneixia aquest espai com el parc de l’Anita.

Just ahir al matí, en el marc de la Festa del Roser de la Massana, el cònsol major, David Baró, va oficialitzar l’acte en què va destapar-se la nova placa que recull la nomenclatura de la plaça. El nom es deu a Anna Terrón, la persona que va fer-se càrrec del manteniment d’aquest espai des de la seva inauguració l’any 1989. A més, ella també va ser la precursora del servei d’Esplai, ja que tenia cura de molts infants de la parròquia, entre els quals hi ha el mateix David Baró. L’acte va comptar amb la presència dels fills, néts i nebots d’Anna Terrón, que va morir ara fa dos anys, i va finalitzar amb la ja tradicional actuació de l’Esbart Valls del Nord.

Històric d’homenatges

Des de la creació de l’Homenatge al Ciutadà, el Comú de la Massana ha concedit aquesta distinció a nou massanencs i només en una edició el premi va quedar desert. Els anteriors condecorats van ser: Dolors Ribes, coneguda popularment com la Trogueta, que va recuperar diverses tradicions festives de la parròquia i va escriure quatre llibres de gastronomia; Josep Serra, l’empresari que va impulsar l’estació d’Arinsal al 1971; Antoni Areny, conegut com el Salla, que va contribuir en el manteniment dels valors i les tradicions de la parròquia amb la seva participació durant 20 anys als Encants de Sant Antoni; Manel Rivas, que es va bolcar completament per ajudar els altres durant els aiguats del 1982; l’associació Carisma, pel valor social de la seva botiga de segona mà; Clare Allcard, per l’atenció que va dedicar a les persones de parla anglesa i també a les persones ingressades; l’escriptor Antoni Morell; i el mossèn Bordes.