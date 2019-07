Andorra com a punt de partida

«Volem crear una xarxa iberoamericana de joves en funció del patrimoni cultural de les nacions. I el punt de partida és sens dubte Andorra». Així és com la cubana de 27 anys Rosa Elena Encinas va resumir el repte que s’han fixat els 13 joves iberoamericans que durant els darrers 15 dies han participat al campus internacional de la Vall del Madriu Perafita Claror. Tot i provenir de països molt diferents, els participants han deixat de banda els xocs culturals i de seguida s’han entès entre ells. «Per a mi, Andorra significa un lloc d’unió perquè hem aconseguit generar llaços d’amistat entre nosaltres i de cooperació entre els països d’on procedim», va destacar el costa-riqueny de 20 anys Matías Mora.

Aquests vincles els han anat establint a partir de la convivència i de les diferents activitats que han pogut realitzar a la vall que des del 2004 és Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Des de classes de fotografia per conèixer la flora i la fauna autòctones, fins a tallers sobre la tècnica de la pedra seca, passant per activitats de marcatge de camins. I sense oblidar el campament que van muntar a la Vall del Madriu. Cadascun dels participants ha quedat més sorprès o impressionat amb una o altra proposta, però tots van coincidir a destacar l’aprenentatge i el creixement personal aconseguit durant aquests dies.

Múltiples experiències

Tot i quedar-se sobretot amb el vessant formatiu del campus, ja que els ha permès ampliar coneixements en matèria mediambiental i també sobre el patrimoni cultural i natural, la jove cubana va explicar que «amb l’activitat de marcatge de camins, cadascun de nosaltres ha pogut deixar una petjada a Andorra». El costa-riqueny, que viatjava per primera vegada a Europa però va reconèixer haver-se sentit com a casa, en canvi, va destacar que a través del campus ha pogut «prendre consciència de com som d’afortunats tenint muntanyes i gaudint de la naturalesa». I en tots dos casos marxen amb una molt bona imatge del Principat. «Jo em quedo amb l’essència de l’andorrà, que té una cultura ecològica, de la cura i la conservació de la naturalesa; hem de traslladar-ho als nostres països», va dir amb total convenciment Encinas.

Els joves prenen consciència de la importància de la naturalesa i de tenir-ne cura

Els joves iberoamericans ahir seguien compartint les experiències viscudes poques hores abans del sopar de cloenda del campus. I malgrat el cansament acumulat, el seu cap seguia bullint amb el munt de projectes que han anat ideant conjuntament aquests dies. «És un grup increïble de joves compromesos amb el món, que volen seguir treballant en equip i desenvolupant accions d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible», va detallar una de les seves monitores, Jimena Bravo, que es va mostrar del tot satisfeta amb la feina d’aquests dies. Tots tretze joves , però, marxen amb una mateixa idea. Tal com va manifestar la jove cubana: «Hem de fundar aquesta xarxa iberoamericana de joves i fer-la extensiva als nostres països».