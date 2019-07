Moussa per dos anys

Ha estat dubte fins a l’últim minut. Abans que acabés la temporada ja se sentia que hi havia clubs interessats en ell, tant en l’àmbit espanyol com en l’europeu. «Tinc contracte a Andorra per un any més», era el mantra que el pivot senegalès de 25 anys i 2,11 metres d’alçada repetia una vegada i una altra. I no mentia, el problema era la clàusula de sortida que apareixia en aquest i que es manté en el nou contracte. Una clàusula que li permetia deixar de ser tricolor si rebia una oferta que li cridés més l’atenció. I, finalment, sembla que no ha estat així. Tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC, Moussa Diagne no només seguirà jugant pel MoraBanc Andorra la temporada que ve sinó que allarga el seu contracte fins al 2021, mantenint-hi la clàusula de sortida. De manera que és probable que l’any que ve hi torni a haver dubtes si continua o no al club.

El jugador va ser MVP del març i es va convertir en un emblema de la temporada passada

Tot i que encara no és oficial, des del club van indicar que «ens encantaria i és clau que segueixi. Seria fantàstic». De fet, Ibon Navarro, tècnic del club, en una entrevista a aquest mitjà va exposar que «si Moussa es queda, muntarem l’equip al seu voltant, n’estem encantats». Així mateix va apuntar que «va començar la temporada sent un quart o cinquè pivot, amb un plantejament de creixement a mitjà o a llarg termini. Està clar que el seu impacte, per la seva feina diària, és tremenda. El gran damnificat de la seva feina va ser Shayne Whittington, que va venir com un gran pivot i Moussa se’l va menjar amb la seva energia, la seva intensitat i les seves ganes de jugar millor».

Unes ganes que el van portar a ser MVP del mes de març, un mes complicat pel jugador perquè va estar hospitalitzat. Però Diagne va tornar amb més força que mai i va acabar la temporada amb valoracions de 30 punts. I és que Diagne es va guanyar l’afició del MoraBanc, no només amb la feina feta a la pista, on va assolir unes estadístiques amb una mitjana de gairebé 20 minuts jugats en els 32 partits que va disputar a la lliga. Va tenir un promig de 8,6 punts per partit, amb un percentatge d’encert del 61% en els tirs de dos i del 75% en els tirs lliures, i 6,28 rebots totals (2,28 ofensius i 4 defensius). Unes xifres que el van portar a tenir una valoració mitjana de 13,87 punts en tota la temporada.

Des de la seva mania d’acabar els partits descalç –ja que regala les seves vambes als infants– als vídeos dient que ha de nevar tot l’any malgrat que el senegalès ho passi malament amb el fred i la neu. Sens dubte, Diagne es va convertir en el jugador emblema capaç de fer que l’afició embogís. Està clar, doncs, que la notícia que hi haurà Moussa per dos anys més serà ben rebuda per un club que enguany presentarà moltes cares noves després que jugadors icònics com Andrew Albicy, que feia tres temporades que jugava al club, o Dylan Ennis, que amb el seu somriure i la seva família van robar el cor de l’afició.

Tot i això, el club encara no té a les seves mans el contracte signat del pivot. Un document que, en principi, no trigarà gaire a arribar.

L’Eurolliga elogia el projecte del MoraBanc

El paper del MoraBanc Andorra en les competicions europees no es redueix a les victòries aconseguides a la pista. La consolidació del club com un projecte sòlid i amb bones perspectives de futur no ha passat desapercebut per l’Eurolliga, l’organisme que també està al càrrec de l’EuroCup. En aquest sentit Jordi Bertomeu, president i CEO de l’Eurolliga, va expressar que «el fet que estiguin aquí durant tres temporades consecutives ja evidencia que és un projecte estable i consistent. És un club que té un propòsit, que és créixer».

Pel que fa al motiu pel qual el MoraBanc torna aquesta temporada a la competició europea, va indicar que «les semifinals de la temporada passada han tingut rellevància a l’hora que hi tornin a ser, però no només això. Coneixem el club i com treballa. Per tant, quan teníem la previsió que pogués haver-hi alguna plaça disponible, òbviament van ser un candidat natural a obtenir-la. Els resultats són importants però només és d’una temporada, a nosaltres ens interessa més el projecte, i és sòlid, estable i ben organitzat. Són professionals i això dona serietat i fortalesa a la competició», comentava.

Enguany, els dos finalistes jugaran a la pròxima Eurolliga. «És un reconeixement a la qualitat de la competició, ja era hora de donar un premi més gran. Hi ha molts equips d’EuroCup que podrien estar jugant a l’Eurolliga», va afirmar Bertomeu.