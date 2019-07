Quino Colom torna a Espanya per jugar al València Basket

El València Basket va arribar a un acord amb el base internacional Quino Colom, que s’incorporarà a la disciplina taronja les dues pròximes temporades, fins al juny del 2021 i hi hauria l’opció de jugar-hi una tercera temporada opcional. El gran dels Colom compta amb experiència a l’Eurolliga, a la Lliga endesa i la Selecció Espanyola, en la que ha estat inclòs a la llista de 16 jugadors per al Mundial de la Xina. Procedent del conjunt turc Bahcesehir, el base d’1,88 metres d’alçada i nascut a Andorra la Vella, hi va assolir unes xifres mitjanes de 15,6 punts i 6 assistències en 27 partits la temporada passada.

A més, Colom va formar part de l’equip espanyol que va obtenir la classificació per al Mundial de la Xina sent-ne el base titular i la brúixola de l’equip en una gran quantitat de duels amb el conjunt de Sergio Scariolo. En la fase definitiva de la classificació, Colom va ser el màxim anotador i assistent d’Espanya amb mitjanes de 13,7 punts i 4,8 assistències en només 23 minuts de mitjana en els 12 partits disputats.

Format al River Andorra, Colom va escalar progressivament cap a l’elit passant per l’Estudiantes, el Bilbao i l’Unics Kazan rus.