Andorra marxa dels World Roller Games satisfeta dels resultats

Després que la selecció sub-19 d’hoquei patins tanqués la seva participació al Mundial B amb un ple de victòries, la selecció absoluta va aconseguir dissabte quedar segona del Mundial B després de perdre per 3-2 en un partit contra Moçambic. Els moçambiquesos es van convertir en la pedra en la qual els andorrans es van entrebancar dues vegades. La primera, en la fase de grups per 1-3. Tot i això, el jugador Llorenç Miquel va comentar que «estem molt satisfets dels resultats, s’ha de valorar el total de la competició i n’estem molt satisfets tot i la derrota de la final. És un segon lloc amb gust de victòria, i més tenint en compte que el Marc Pallarès es va lesionar. El vam trobar a faltar en els dos últims partits».

Artístic

El grup de xou petit que representava Andorra a la competició estava format per vuit patinadores d’entre 14 i 18 anys. En el seu debut al Mundial, van assolir una 14a posició que van descriure com «tot un somni». Les patinadores van executar el ball ‘Tiro perquè em toca’ correctament, omplint bé la pista, movent-se amb rapidesa i mostrant una bona expressivitat.

Marató

Tamara Tovar va tancar la participació andorrana amb la modalitat de marató. La patinadora de velocitat va completar els 42 quilòmetres de recorregut amb un temps d’1.32 hores. «Ha anat com esperàvem, he aguantat bé el ritme de cursa. Per a una marató necessites un entrenament molt exhaustiu, de gairebé un any i si tens una jornada laboral de 40 hores és complicat. Estic satisfeta», va exposar.