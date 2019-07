Andorra obre la participació al grup 4 contra Malta

Les mares autònomes també tenen 20 setmanes per maternitat

El director tècnic de la federació, Ricardo Rodeiro, i el debutant Jesús Muro, disputaran demà els individuals, mentre que els dobles el jugarien Rodeiro i Èric Cervós, però no s’acabarà de decidir fins després dels duels individuals. La competició es disputarà sobre terra batuda. Dimarts Andorra descansarà i dimecres s’enfrontarà al cap de sèrie del seu grup, Irlanda. Dijous els tricolors es veuran les cares amb San Marino i tancaran la primera fase divendres, davant de Kosovo.

L’equip nacional que participarà a la Copa Davis obrirà avui la participació al grup 4 europeu davant de Malta. Els representants d’Andorra han quedat aparellats amb Irlanda, l’amfitrió San Marino i Kosovo. Pel que fa als rivals, Jean Baptiste Poux va valorar que «tret d’Irlanda, que serà dur, la resra estan prou bé». En la mateixa línia, Èric Cervós va expressar que «Irlanda és dificilíssima però per sort ens lliurem de Xipre. Ens ha tocat un grup complicar però ens hauria pogut tocar amb Irlanda i Xipre i aquesta hauria estat la pitjor de les opcions».

Per Anna Ribas

