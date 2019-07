Al Carib per al 10è aniversari de l'Illa Carlemany

Sempre és bonic sumar anys. I una xifra tant rodona com un desé aniversari s’ha de celebrar com cal. Aquesta efemèride la celebra l’Illa Carlemany, per que aquest juliol es compleixen els 10 anys de la seva obertura. Serà el dia 17 d’aquest mes quan es cumplira la data exacta, després de gairebé sis anys d’obres i en un moment de incertesa degut a la crisi mundial, es van obrir les portes del Centre Comercial Illa Carlemany, un concepte diferent del centre comercial d’Andorra. Ara, 10 anys més tard, la transformació que ha patit tan el propi centre com el seu entorn és espectacular. Els cotxes ja no circulen per bona part de l’Avinguda Meritxell i és una referència dintre del ventall de propostes del comerç d’Andorra.

El seu interior s’ha adaptat a les necessitats que ha requerit la gent, posant en marxa reformes estructurals per a millorar l’acollida del públic, com més escales mecàniques o la renovació dels lavabos de la planta baixa o adaptar l’entrada de l’aparcament interior. A més els comerços interiors s’han renovat, afegint noves marques a més de millorar l’oferta gastronòmica. Illa Carlemany ha esdevingut el centre comercial d’Andorra, l’únic equipament d’aquestes característiques del país i que preten deixar la seva empremta dins de l’oferta comercial, amb la seva constant activitat per convertir-se en més que un espai de botigues i de restaurants, on no només es pot gaudir de les compres, ja que allotja altres propostes lúdiques que conviden a passar una bona estona.

L’exit de l’aposta que ha fet el centre per ser un referent dintre de l’oferta comercial del país, es veu recompensada per l’increment de visites que han obtingut, ja que any rere any, el centre ha anat atraient a més visitants, tant de casa com de fora. Segons les xifres facilitades pel centre, dels dos milions cent mil visitants del 2009, l’any següent els van doblar i l’any passat 2018 es va tancaramb una afluènciade més de 6.500.000de visitants.

En aquest període de deu anys, en el qual illa Carlemany ha estat guardonadacom a millor centre comercial de petit format (2012) per l’International Council of Shopping Centers, el centre s’ha projectat a l’exterior, sobretot pel que fa al mercat català, però sense oblidar el públic del sud de França, el d’altres zones de l’Estat espanyol i també el d’altres procedències més minoritàries.

Per altra banda, Illa Carlemany sempre ha intentat participar o organitzar iniciatives amb una clara voluntat de involucrar a la gent del país. Iniciatives com la Cursa Popular illa Carlemany, el suport al’Esquí Club d’Andorra com a mostra de defensa del’esport de neu ola Cursa de la Dona, amb un marcat cairesocial, són clares mostres d’implicació enel dia a dia del país.

Per tot això, el centre vol celebrar amb tots els seus visitants aquesta efemèride amb diferents activitats, regals i sorpreses per aquells que s’apropin fins el complex. Sota el lema “10 anys de somni” ha programat tot un seguit d’activitats i de promocions per a festejar-ho amb clients i visitants, i també amb totes les persones que treballen en els més de 70 establiments del centre comercial.

El tret de sortida va ser el passat 4 de juliol, amb una gran festa que va aplegar a més de 300 persones, i donar pas a 15 dies de celebracions en que la població podrà participar de dues grans promocions.

Fins els 20 de juliol, el client que efectui una compra en qualsevol en qualsevol dels establiments de l’Illa per un valor mínim de 10 euros, optarà a emportar-se un dels 10.000 regals directes, mitjançant una butlleta de “rasca i guanya” i, a més, pot fer realitat el somni de viatjar al Carib, amb totes les despeses pagades, només omplint una butlleta.

D’altra banda, qualsevol persona que vulgui, fins al dia 19 de juliol, pot explicar el somni de la seva vida davant de la càmera del plató que hi ha a la planta baixa del centre comercial. Hauran de convencer un jurat del perquè són els mereixedors d’endur-se el premi. Podran explicar-lo de la manera que es vulgui, tot s’hi val per mirar de convencer a un jurat que determinarà qui és el mereixedor d’aquell somni valorat en 5.000 euros.

Un jurat escollirà deu finalistes, que hauran d’assistir a la gala final de l’aniversari, la del dissabte 20 de juliol, a les 19.30 hores, que serà conduïda per l’humorista català Queco Novell. D’entre aquestes deu persones, una serà l’escollida. La resta rebran una targeta regal com a premi de consolació i un val, per a dues persones, per a anar al nou restaurant Foster’s Hollywood d’illa Carlemany. Durant la festa, també s’extraurà la butlleta de la persona premiada amb el viatge al Carib i es posarà el punt final a les celebracions del 10è aniversari. Amb tot, segur que serà un aniversari de somni.

Illa Carlemany ha esdevingut el centre comercial d’Andorra, l’únic equipament d’aquestes característiques del país.

