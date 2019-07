Unió de Pagesos encoratja al consum de biomassa local

Unió de Pagesos va demanar la setmana passada a les administracions que apostin pel consum de la fusta local com a pas lògic per reduir el combustible acumulat dels boscos i incrementar-ne la gestió. Així, el sindicat encoratja ajuntaments, consells comarcals, diputacions i a la Generalitat de Catalunya perquè els equipaments, centres adreçats als serveis públics i edificis de l’administració que tenen instal·lacions de calderes de biomassa o n’estan planificant consumeixen llenya, estella o pèl·let provinents dels boscos catalans.



El sindicat va assenyalar que «l’aposta perquè els centres que depenen de l’administració se subministrin amb biomassa certificada provinent del territori català contribuiria a incrementar-ne el preu perquè s’ajusti als costos reals d’explotació». I va afegir: «Caldria, doncs, canviar la inèrcia de prioritzar els preus més baixos en el subministrament de biomassa per als edificis i equipaments públics, que afavoreix la importació i acaba essent una energia verda amb petjada de carboni a causa del transport».

Des de la Unió de Pagesos tenen clar que «si els centres de les administracions consumeixen fusta local pot ser una solució a l’abandonament actual de moltes zones forestals, ja que la gestió en aquest àmbit, en general, i sobretot la situada en zones d’alt risc d’incendi, no és viable econòmicament i, per tant, es continua tenim majoritàriament uns boscos no gestionats». També s’incideix en el fet que «l’abandonament de les terres agrícoles i l’emergència climàtica que es viu actualment només fan que agreujar aquest problema».