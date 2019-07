‘Animals’, la nova exposició de Salcedo a l’Artalroc

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, inaugurarà avui la mostra d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo, que porta per títol Animals. L’exposició, organitzada per l’àrea d’Acció Cultural del ministeri de Cultura i Esports i amb la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany i la galeria 3 Punts de Barcelona, recull una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista perquè el visitant pugui conèixer l’ampli ventall de la seva producció.



És una mostra ambiciosa que presenta dos conceptes ja insinuats pel títol de l’exposició: l’animal i el mirall. Es podrà veure l’animalitat de l’home com mai s’ha afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa. A la vegada, les diverses escultures també permetran als assistents veure’s a ells mateixos en l’escultura de Salcedo, com si s’estiguessin mirant en un mirall.



La mostra es podrà veure fins al proper 15 de setembre tant a l’Artalroc com als carrers de la part alta de la parròquia escaldenca. A més, de manera paral·lela s’han organitzat diverses activitats complementàries com rutes per descobrir les escultures i jocs per als més menuts.



Samuel Salcedo va fer una estada a la Universitat Metropolitana de Manchester i allí va poder practicar al taller del reconegut Jaume Plensa. Amb 44 anys ha fet una trentena d’exposicions individuals i ha participat en més d’un centenar de col·lectives i fires, informa l’ANA.