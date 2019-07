El Govern instal·larà un nou radar entre Canillo i Encamp

El radar mòbil que fins ara es trobava entre el Punt de Trobada i la frontera hispanoandorrana, s’instal·larà entre Canillo i Encamp per controlar tres trams de velocitat diferents des del Palau Gel fins a gairebé la rotonda del Funicamp. Per contra, el que hi ha en el mateix tram de Sant Julià de Lòria però en sentit Andorra la Vella es mantindrà.



Tot i que encara no s’ha concretat la data de la seva posada en marxa, des del Govern es va informar qu el nou radar estarà operartiu aquesta mateixa setmana i no es realitzarà cap prova pilot, ja que la zona està considerada oficialment com a tram de sinistralitat habitual.



Precisament, la setmana passada, Mobilitat també va anunciar la instal·lació d’un nou radar just davant l’Estadi Comunal. La decisió es va prendre després que es produís l’enèssim accident a la zona i en una reunió d’urgència entre el Ministeri d’Ordenament Territorial i el Comú d’Andorra la Vella. La cònsol major de la capital va lamentar que «si els ciutadans no són conscients de les limitacions que és conduir un vehicle els hi haurem d’imposar d’una altra manera».



Tal com va avançar el cap de l’Àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, Tal com va avançar Bonell, l’Administració ja ha adquirit l’aparell que s’instal·larà en les pròximes tres o quatre setmanes. «A l’agost sempre hi ha una aturada tecnològica i no podem concretar una data exacta, però és 100% segur que quan la gent torni de vacances, el radar ja estarà en marxa», va explicar.