Padreny demana les dades sobre les beques i ajuts a l’estudi

El conseller general del PS, Roger Padreny, vol que el Govern li faciliti les dades sobre les beques i ajuts a l’estudi atorgades els darrers 10 anys. El socialdemòcrata també vol tenir accés a la despesa realitzada per l’Estat en aquesta matèria durant el mateix període.



En l’escrit entrat a tràmit divendres passat, Padreny va demanar en primer lloc «informació sobre la quantitat i qualitat de beques i ajuts, per separat, creats dins el període 2009-2019», incloent també «la quantitat pressupostària que representen [...] dins el total del pressupost del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, així com també pel conjunt dels exercicis pressupostaris». Així mateix, va demandar «dades sobre la quantitat de persones que han demanat beques i/o ajuts» pel mateix període i que s’afegeixi «els perfils socioeconòmics de les persones (o les seves famílies)» que els els van demanar.



Padreny va explicar que amb la informació reclamada, des del grup parlamentari s’entén que «ens permetrà saber si la demanda ha crescut en aquest període» i quina és la necessitat de les beques.